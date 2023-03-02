Это впервые на Западе расследуют дело, непосредственно связанное с, скорее всего, капиталом Владимира Путина. Напомним, в апреле 2022 года Илон Маск заявил, что президент России богаче, чем он.
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В Швейцарии выдвинули обвинения против 4 банков
Все четверо подозреваемых работали в дочерней компании российского "Газпромбанка" в Швейцарии. В частности, обвинения выдвинули против руководителя этого филиала.
Согласно официальному обвинению прокуратуры, банкиры проявили преступную халатность, открыв счета для Сергея Ролдугина в Швейцарии. Это известный российский музыкант, связываемый с Кремлем и Путиным. Кроме того, сотрудники банка не проверили происхождение активов, с которыми они имели дело.
Швейцарские правоохранители отметили, что согласно официальным данным, доход президента России Владимира Путина составляет чуть больше 100 тысяч франков, однако он владеет огромным состоянием благодаря близкому кругу лиц. Кроме того, в "Газпромбанке" также была проведена минимальная комплексная проверка относительно самого Ролдугина.
Добавляют, что банкиры сознательно действовали, понимая истинное значение и связи с Сергеем Ролдугиным, которым имел от 50 миллионов долларов в распоряжении. Прокуратура считает, что он планировал ежегодно переводить через банк 10 миллионов долларов через сложную систему подставных компаний и счетов.
Сторона обвинения требует наказания в виде заключения для четырех фигурантов. Начало судебного разбирательства запланировано на 8 марта в Цюрихе.