Это впервые на Западе расследуют дело, непосредственно связанное с, скорее всего, капиталом Владимира Путина. Напомним, в апреле 2022 года Илон Маск заявил, что президент России богаче, чем он.

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В Швейцарии выдвинули обвинения против 4 банков

Все четверо подозреваемых работали в дочерней компании российского "Газпромбанка" в Швейцарии. В частности, обвинения выдвинули против руководителя этого филиала.

Согласно официальному обвинению прокуратуры, банкиры проявили преступную халатность, открыв счета для Сергея Ролдугина в Швейцарии. Это известный российский музыкант, связываемый с Кремлем и Путиным. Кроме того, сотрудники банка не проверили происхождение активов, с которыми они имели дело.

Любопытно! Подсанкционный олигарх Олег Дерипаска предупредил, что в 2024 году Россия может остаться без денег. По его словам, это последствия текущей экономической политики государства-агрессора.

Швейцарские правоохранители отметили, что согласно официальным данным, доход президента России Владимира Путина составляет чуть больше 100 тысяч франков, однако он владеет огромным состоянием благодаря близкому кругу лиц. Кроме того, в "Газпромбанке" также была проведена минимальная комплексная проверка относительно самого Ролдугина.

Добавляют, что банкиры сознательно действовали, понимая истинное значение и связи с Сергеем Ролдугиным, которым имел от 50 миллионов долларов в распоряжении. Прокуратура считает, что он планировал ежегодно переводить через банк 10 миллионов долларов через сложную систему подставных компаний и счетов.

Сторона обвинения требует наказания в виде заключения для четырех фигурантов. Начало судебного разбирательства запланировано на 8 марта в Цюрихе.