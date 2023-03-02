Це вперше на Заході розслідують справу, яка безпосередньо пов'язана з, найімовірніше, статками Володимира Путіна. Нагадаємо, у квітні 2022 року Ілон Маск заявив, що президент Росії багатший, ніж він.

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У Швейцарії висунули звинувачення проти 4 банків

Усі четверо підозрюваних працювали у дочірній компанії російського "Газпромбанку" у Швейцарії. Зокрема, звинувачення висунули проти очільника цієї філії.

Згідно з офіційним звинуваченням прокуратури, банкіри проявили злочинну недбалість, відкривши рахунки для Сергія Ролдугіна у Швейцарії. Це відомий російський музикант, якого пов'язують з Кремлем та Путіним. Крім того, співробітники банку не перевірили походження активів, з якими вони мали справу.

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Швейцарські правоохоронці відмітили, що згідно з офіційними даними, дохід президента Росії Володимира Путіна складає трохи понад 100 тисяч франків, проте він володіє величезними статками завдяки близькому колу осіб. Крім того, у "Газпромбанк" також провели мінімальну комплексну перевірку стосовно самого Ролдугіна

Додають, що банкіри свідомо діяли, розуміючи істинне значення та зв'язки з Сергієм Ролдугіним, яким мав від 50 мільйонів доларів у розпорядженні. Прокуратура вважає, що він планував щороку переводити через банк понад 10 мільйонів доларів через складну систему підставних компаній та рахунків.

Наразі сторона звинувачення вимагає покарання у вигляді ув'язнення для чотирьох фігурантів. Початок судового розгляду запланований на 8 березня в Цюриху.