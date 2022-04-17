Разговоры о состоянии Путина и его окружения существуют давно. Многие из близкого круга лидера Кремля фигурировали в масштабных расследованиях журналистов. Речь идет о Pandora papers и Panama papers.

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Маск о состоянии Путина

Однако Илон Маск считает, что он не самый богатый человек мира. По его мнению, этот статус может принадлежать президенту государства-агрессора.

Я думаю, что Путин значительно богаче меня,

– сказал Маск.

По состоянию на 17 апреля 2022 года Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, – самый богатый человек мира. Согласно Forbes, он владеет капиталом в размере 264,6 миллиарда долларов. Bloomberg оценивает состояние бизнесмена в 251 миллиард долларов.

Что известно о состоянии Путина

Издание Forbes сообщает со ссылкой на официальные данные Кремля, что доход Путина за 2020 год составил 140 тысяч долларов, владеет тремя автомобилями, трейлером, квартирой площадью 800 квадратных футов, гаражом. Также он пользуется квартирой площадью 1600 квадратных футов в Москве.

Значительные богатства лидера России Владимира Путина остаются загадкой для всего мира. Дело в том, что никому не известно о какой именно сумме может идти речь и где он хранит эти деньги. Однако тирана Путина связывают с дворцом у Черного моря стоимостью 1,4 миллиарда долларов и квартирой в Монако за 4 миллиона долларов.

Версия инвестора, управлявшего одним из крупнейших фондов в России

Еще в 2017 году финансист и инвестор Уильям Браудер в интервью The Atlantic заявил, что Путин владеет фантастическим состоянием. По его оценкам, к тому времени за 17 лет у власти российскому политику удалось накопить капитал в размере 200 миллиардов долларов.

Браудер добавил, что эти деньги Путин получил незаконным путём. По его версии, глава Кремля сохраняет свое состояние на Западе, так что потенциально эти средства могут быть заморожены и конфискованы.

К теме! В 2017 году издание Forbes самым богатым человеком мира назвало основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Тогда его состояние оценило в 86 миллиардов долларов.

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