Что привело к падению? Дело в том, что сейчас рисковые активы падают из-за сообщения о новом варианте коронавируса.
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Биткойн упал в цене из-за нового штамма коронавируса
Биткойн 27 ноября стоил 53 тысячи 549 долларов, то есть – меньше всего с начала октября. В целом цена этой криптовалюты упала на 20% от отметки исторического максимума почти в 69 тысяч долларов, которой она достигла в начале ноября. По данным Coin Metrics, биткойн упал на 8% за 24 часа. Другие криптовалюты тоже попадали.
Что произошло?
- Цены на биткойн резко упали на фоне глобальной распродажи акций.
- То есть сейчас наблюдаем падение многих активов, особенно рисковых.
- А биткойн является нестабильным активом и может колебаться в цене даже до 10% в день.
А все из-за сообщения о новом штамме коронавируса Омикрон, обнаруженном в Южной Африке. Он, говорят, куда заразнее, а значит, угроза нового мирового локдауна и удара по бизнесу снова реальна.
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