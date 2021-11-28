Що спричинило падіння? Річ у тім, що зараз ризикові активи падають через повідомлення про новий варіант коронавірусу.
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Біткойн впав у ціні через новий штам коронавірусу
Біткойн 27 листопада коштував 53 тисячі 549 доларів, тобто – найменше від початку жовтня. Загалом ціна цієї криптовалюти впала на 20% від позначки історичного максимуму у майже 69 тисяч доларів, якої вона досягла на початку листопада. За даними Coin Metrics, біткойн впав на 8% за 24 годин. Інші криптовалюти також попадали.
Що сталося?
- Ціни на біткойн різко впали на тлі глобального розпродажу акцій.
- Тобто, зараз спостерігаємо падіння багатьох активів, особливо ризикових.
- А біткойн є нестабільним активом і може коливатися у ціні навіть до 10% на день.
А все через повідомлення про новий штам коронавірусу Омікрон, виявлений у Південній Африці. Він, кажуть, куди заразніший, а отже загроза нового світового локдауну та удару по бізнесу знову реальна.
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