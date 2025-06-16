Почему инвесторы выводят капитал из США

Рынки США теряют деньги на фоне усиленной обеспокоенности фискальной политикой страны и ростом государственного долга. Кроме того, страна может столкнуться с риском рецессии, вызванной торговыми пошлинами, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается, европейские фонды в мае привлекли 21 миллиард долларов, увеличив приток средств с начала года до 82,5 миллиарда долларов. Это является самым высоким показателем за четыре года. Данные по развивающимся рынкам,, показали приток средств в размере 3,6 миллиарда долларов.

Что прогнозируют аналитики

Эксперты отмечают, что ослабление доллара и распродажа казначейских облигаций США подорвали привлекательность американских активов в качестве "тихой гавани". Европейские рынки в этом году опередили американские благодаря более низким процентным ставкам и оптимизму в связи с планом стимулирования экономики Германии на сумму 1 триллион евро.



Интересно! На прошлой неделе Европейский центральный банк восьмой раз за год снизил ключевую ставку в попытке поддержать экономику. Это произошло несмотря на предупреждение о росте торговых рисков в отношениях с США.

Как отмечает главный стратег по европейским рынкам в компании Morningstar Майкл Филд, сначала перетекание инвестиций из США в Европу было связано с более привлекательной оценкой активов, однако сейчас оно усиливается на фоне изменения настроений инвесторов.

Инвесторы обеспокоены действиями администрации США и потенциальным замедлением на американском фондовом рынке – это может свидетельствовать о начале среднесрочного тренда

– считает Филд.

Фонды акций развивающихся рынков, также показали приток капитала. Сейчас уже Латинская Америка рассматривается как "тихая гавань" – на фоне торговых и военных конфликтов в других регионах инвесторы ищут более стабильных направлений.

Как отток капитала из США влияет на азиатские рынки

Основатель и генеральный директор Emmer Capital Partners Маниш Райчаудхури отметил, что более низкий уровень задолженности и высокие темпы роста позволяют азиатским акциям получать больше выгоды от оттока капитала из США по сравнению с европейскими рынками.

В то время как Италия, Франция и Великобритания сталкиваются с восходящей долговой нагрузкой, большинство азиатских экономик сохраняют устойчивую фискальную позицию,

– добавил эксперт.

По мнению Райчаудхури это позволяет удерживать доходность облигаций на стабильном уровне и сохранять доверие инвесторов.