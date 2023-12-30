"Щедрик – колядка колокольчиков"

21 декабря Нацбанк представил набор памятных серебряных монет, который посвятили всемирно известному символу Рождества – песне "Щедрик – колядка колокольчиков". Эти монеты пополнили серию "Украинское наследие". Напомним, что "Щедрик" – это колядка в обработке композитора Николая Леонтовича.

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Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!"

В середине декабря НБУ представил памятную монету "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!". Это произошло по случаю 32-й годовщины создания Укрзализныци. Монету посвятили работникам железной дороги, которые во время полномасштабной войны доказали профессионализм и преданность Украине.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Страна супергероев. Спасибо волонтерам!"

5 декабря в мире отмечают Международный день волонтеров. По этому случаю Нацбанк выпустил памятную монету "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!". Таким образом центробанк отметил преданную работу украинских волонтеров, которые донатят, организуют сбор средств, находят и доставляют технику, лекарства, снаряжение для защитников и защитниц Украины.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Антоновский мост"

К годовщине освобождения Херсона Национальный банк Украины презентовал памятную монету "Антоновский мост". Это произошло 10 ноября 2023 года. Монету посвятили мосту в Украине, который больше всего вспоминали с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Украинский язык"

В День украинской письменности и языка центробанк представил и ввел в обращение серебряную монету "Украинский язык". Эта монета – символ уникальности и феноменальности украинского языка, являющегося частью нашего генетического кода.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Защитницы"

Украинские женщины вкладывают очень многое, чтобы приблизить победу Украины. В том числе количество женщин в армии после 24 февраля 2022 года значительно выросло. По случаю Дня защитников и защитниц Украины НБУ презентовал новые памятные монеты, которые посвятили именно украинским защитницам, вставшим на защиту Родины.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Украинский борщ"

Национальный банк Украины представил новые памятные монеты 29 сентября 2023 года, посвятив их нашему гастрономическому символу – борщу. Монеты символизируют непрерывность жизни народа, тепло, уют и благополучие. На монете также изобразили орнаменты, вдохновленные Трипольем.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Страна супергероев. Спасибо энергетикам!"

В последние дни сентября Нацбанк отметил титаническую работу украинских энергетиков, представив и введя в обращение новую памятную монету “Страна супергероев. Спасибо энергетикам!”. Именно эти люди делали все, чтобы вернуть свет в украинские дома, даже несмотря на вражеские обстрелы и непогоду.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"Военная разведка"

5 сентября 2023 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины". Таким образом центробанк отметил героическую работу украинских воинов-разведчиков, защищающих Родину. На презентации присутствовали глава НБУ Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Памятные монеты от НБУ / Фото World of Mintage

“Смелость быть. UA”

24 августа каждый год отмечают День независимости Украины. Именно по этому случаю НБУ представил памятную монету "Смелость быть. UA”, которую посвятили украинской нации. Монету ввели в обращение к 32-й годовщине Независимости Украины.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

"ПВО – надежный щит Украины"

Воздушные силы ВСУ стали надежным щитом между украинцами и вражескими обстрелами. Это еще раз доказала работа ПВО во время массовых обстрелов в ночь на 29 декабря 2023 года. 4 августа НБУ презентовал памятную монету, чтобы отметить героизм и подвиг воинов противовоздушной обороны.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

" В единстве – сила"

В первой половине июля НБУ представил и ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила". Этот набор посвятили международной поддержке Украины в войне против России. Кстати, флаги ряда стран изобразили на реверсе монет. Примечательно, что на мероприятии присутствовали послы некоторых из этих государств.

Памятные монеты НБУ / Фото Нацбанк

"Силы поддержки Вооруженных Сил Украины"

В середине мая Нацбанк представил оборотную памятную монету под названием "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины". Центробанк так объяснил свой выбор:

Национальный банк с особым уважением относится к Вооруженным Силам Украины. Своей безусловной обязанностью мы считаем увековечение подвигов подразделений Вооруженных Сил Украины в национальных деньгах.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

“ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!”

В преддверии первой годовщины полномасштабной войны России с Украиной центробанк представил специальную памятную банкноту, ставшей воплощением борьбы украинцев против нашествия агрессора. Кроме того, банкнота “ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!” увековечивает символ духа, стойкости и несокрушимости украинского народа.

Памятная банкнота от НБУ / Фото Нацбанк