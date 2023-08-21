Истребители F-16 поставляет компания General Dynamics, существующая на рынке 1952 года. Штаб-квартира расположена вблизи Вашингтона, штат Вирджиния. Ценные бумаги американской компании торгуются на рынке.
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Что известно о компании General Dynamics
General Dynamics сотрудничает с военными, другими странами и коммерческими клиентами. Компания является одним из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники на глобальном уровне. В частности, фирма отвечает за поставки ракет, танков, истребителей, военных кораблей, истребителей и подводных лодок, пишет Forbes.
Финансовый отчет General Dynamics за второй квартал 2023 года:
- Выручка выросла на 10,5% в годовом расчете, достигнув 10,2 миллиарда долларов;
- По сравнению с предыдущим кварталом выручка выросла на 2,7%;
- Чистая прибыль General Dynamics за апрель – июль оценили в 744 миллиона долларов.
На момент создания этого материала, акции General Dynamics торгуются на рынке по цене на уровне 224,42 доллара за штуку. Рыночная капитализация производителя, в частности, истребителей F-16 61,28 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Пиковая стоимость акций за 52 недели достигла почти 257 долларов за штуку. Пока эти активы демонстрируют положительную динамику на фондовом рынке.