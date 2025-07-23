Как выглядели первые кредитные карты и кто их создал

Сейчас в мире существуют сотни видов пластиковых и металлических кредитных карт. Скорость и удобство операции с ними настолько изменились за последние десятилетия, что теперь для расчетов даже не обязательно иметь физическую карту.

Как появились прародители кредитных карт?

Первые магазинные карты США считаются прародителями современных банковских карт. Они появились в виде металлических "платежных пластин", напоминающих армейские жетоны, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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С 1930-х до 1950-х годов их использовали крупные универмаги CIF, присваивая каждой пластине индивидуальный номер.

Почему карта Diners Club была прорывом?

Настоящий прорыв произошел в 1950 году, когда Фрэнк Макнамара и Ральф Шнайдер выпустили карточку Diners Club. Она позволяла оплачивать питание в ресторанах, а потом уже Diners Club переводил средства заведению, взимая комиссию.

Карта Diners' Club 1957 года / фото The National Museum of American History

Владельцы карт оплачивали общий счет в конце месяца. За первый год к системе подключились 28 ресторанов, два отеля и более 40 тысяч человек.

Интересно! Уже в 1953 году карта Diners Club принималась за рубежом – в Канаде, Мексике, Великобритании и на Кубе.

Как появились банковские карты?

Компания American Express, которая изначально занималась перевозками, в 1958 году выпустила свою первую платежную карту. Ее владельцы платили годовую комиссию и ежемесячно погашали задолженность, а торговые точки перечисляли компании процент от суммы транзакций.

Одна из первых карт American Express / фото Getty Images

В том же году Bank of America запустил карту BankAmericard с лимитом в 300 долларов для 65 тысяч жителей города Фресно. В 1976 году карта была переименована в Visa.

Интересно! Проект столкнулся с высокой просрочкой платежей (более 20%) и массовыми мошенничествами. Однако идея revolving-кредита – с возможностью переносить долг на следующий месяц – оказалась перспективной.

Президент Национального банка Колорадо с изображением карты Bank Americard / Getty Images

Как появились первые межбанковские и международные карты?

В 1966 году несколько калифорнийских банков создали Ассоциацию межбанковских карт (ICA), выпустив карту Interbank Card - позже Master Charge, а затем Mastercard. К 1970 году для распространения BankAmericard за пределами США была создана международная компания IBANCO.

Как развивались технологии банкинга?

В 1960-х IBM разработала магнитную ленту на обороте карточек. Франция первой внедрила технологию карт с чипом, совмещенную с PIN-кодом.

Примечательно! С 1994 года Mastercard, Visa и Europay начали работу над единым стандартом – EMV. Первые спецификации появились в 1996 году.

Позже появилась технология бесконтактной оплаты с использованием NFC: для транзакции достаточно было лишь поднести карту, смартфон или портативное устройство к терминалу.

Как работает банковская карта?

При оплате карта взаимодействует с банком-эмитентом и банком продавца. Система проверяет наличие средств, шифрует данные и отправляет запрос на авторизацию, обеспечивая безопасность транзакции.