Что такое "Терминал в телефоне"?

Monobank начал поддерживать функцию Tap to Pay. Она позволяет превратить смартфон в полноценный платежный терминал – без дополнительного оборудования, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского.

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Если у вас есть бизнес и любой смартфон – подключайте наш эквайринг и будет магия,

– написал Гороховский.

Как работает что такое "Терминал в телефоне"?

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно установить приложение Терминал by mono, пройти регистрацию или войти с помощью QR-кода, создать платеж, после чего покупатель сможет оплатить покупку, приложив карточку или смартфон к iPhone продавца.

Важно! Для полной легализации операций Monobank советует установить ПРРО – программный регистратор расчетных операций, который автоматически отправляет чеки в налоговую.

Функция будет особенно полезной для малого бизнеса и самозанятых лиц, которым больше не нужно тратиться на отдельный терминал.