Ключевые изменения на рынке нефти

Во вторник, 4 июля 2023 года, марка нефти Brent завершила торговый день с ценой на уровне 76,25 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,60 доллара во время сессии.

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В то же время марка нефти West Texas Intermediate на конец сессии торговалась на уровне 71,23 доллара за баррель. Эта марка нефти выросла в цене на 1,44 доллара, сообщает издание Reuters.

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Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 76,25 доллара за баррель (+2,14%);

за баррель (+2,14%); Марка WTI торгуется на уровне 71,02 доллара за баррель (+1,76%).

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефть во время торговой сессии выросли в среднем на 2%. Ключевую роль для рынка сыграли решения Саудовской Аравии и России по сокращению объемов предложения в августе.

Экспортеры сырья пошли на этот шаг в связи с прогнозом мировой экономики. Ожидается, что на глобальном уровне следует ожидать достаточно слабых экономических показателей, пишет Reuters.