Иран атаковал нефтяной танкер после угроз Трампа

Иран атаковал полностью загруженный танкер с сырой нефтью. Судно находится у побережья Дубая. Это произошло после новых угроз Трампа Ирану.

Что известно об атакованном танкере в Дубае?

Атакованное судно "Аль-Салми" находится под флагом Кувейта, сообщает Reuters.

Владелец судна, Kuwait Petroleum Corp, сообщил, что нападение произошло рано во вторник, вызвав пожар и повреждения корпуса, но сообщений о пострадавших не поступало,

– указывает издание.

Впоследствии власти Дубая сообщили о том, что им удалось взять под контроль пожар на судне. Как известно, иранская атака осуществлялась дроном.

Что сказал Трамп?

Трамп предупредил о намерении США уничтожить иранские энергетические электростанции и нефтяные скважины. Это произойдет, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Достигнут значительный прогресс, но если по какой-то причине в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт для бизнеса, мы завершим наше замечательное пребывание в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки), которых мы намеренно еще не касались.

Важно! Трамп отметил, что США проводят переговоры с "новым и более умным режимом" в Иране.

Для чего Трамп угрожает Ирану сейчас?