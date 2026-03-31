Иран атаковал нефтяной танкер после угроз Трампа
- Иран атаковал нефтяной танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта у побережья Дубая, в результате чего возник пожар.
- Атака произошла после угроз Трампа уничтожить иранские энергетические объекты, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.
Иран атаковал полностью загруженный танкер с сырой нефтью. Судно находится у побережья Дубая. Это произошло после новых угроз Трампа Ирану.
Что известно об атакованном танкере в Дубае?
Атакованное судно "Аль-Салми" находится под флагом Кувейта, сообщает Reuters.
Владелец судна, Kuwait Petroleum Corp, сообщил, что нападение произошло рано во вторник, вызвав пожар и повреждения корпуса, но сообщений о пострадавших не поступало,
– указывает издание.
Впоследствии власти Дубая сообщили о том, что им удалось взять под контроль пожар на судне. Как известно, иранская атака осуществлялась дроном.
Что сказал Трамп?
Трамп предупредил о намерении США уничтожить иранские энергетические электростанции и нефтяные скважины. Это произойдет, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Достигнут значительный прогресс, но если по какой-то причине в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт для бизнеса, мы завершим наше замечательное пребывание в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки), которых мы намеренно еще не касались.
Важно! Трамп отметил, что США проводят переговоры с "новым и более умным режимом" в Иране.
Для чего Трамп угрожает Ирану сейчас?
Иран продолжает блокировать Ормузский пролив. А это важнейший путь для мирового рынка нефти. Для понимания, именно через этот пролив проходила пятая часть мировой нефти.
Из-за блокировки Ормузского пролива, взлетели цены на нефть. А это "ударило" по администрации Трампа. Сейчас американское правительство пытается всеми путями снизить стоимость нефти. В частности, для этого ослабили санкции против российского и иранского сырья.
Интересно, что Трамп сказал своим помощникам о готовности прекратить войну в Иране раньше. Даже если пролив будет оставаться "по большей части закрытым". Однако американский президент не отказывается от своих планов, он лишь планирует провести операцию по открытию указанного пути позже.