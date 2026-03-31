Що відомо про атакований танкер в Дубаї?

Атаковане судно "Аль-Салмі" знаходиться під прапором Кувейту, повідомляє Reuters.

Читайте також Перша поставка з Росії: чому Південна Корея почала імпортувати нафтопродукти Кремля

Власник судна, Kuwait Petroleum Corp, повідомив, що напад стався рано у вівторок, спричинивши пожежу та пошкодження корпусу, але повідомлень про постраждалих не надходило,

– вказує видання.

Згодом влада Дубая повідомила про те, що їм вдалося взяти під контроль пожежу на судні. Як відомо, іранська атака здійснювалась дроном.

Що сказав Трамп?

Трамп попередив про намір США знищити іранські енергетичні електростанції та нафтові свердловини. Це станеться, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку, написав американський лідер у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Досягнуто значного прогресу, але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно відкрита для бізнесу, ми завершимо наше чудове перебування в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг (і, можливо, всі опріснювальні установки), яких ми навмисно ще не торкалися.

Важливо! Трамп зауважив, що США проводять переговори з "новим і розумнішим режимом" в Ірані.

Для чого Трамп погрожує Ірану зараз?