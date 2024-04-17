В эксклюзивном комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман рассказал о реакции на рынке нефти, факторе ОПЕК и потенциальных санкциях.

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Реакция рынка нефти на атаку Ирана на Израиль

Олег Гетман подметил, что несколько дней назад нефть Brent стоила 92 доллара за баррель, поднявшись до максимума. Тогда как сейчас стоимость нефти снова опустилась почти до 90 долларов за баррель. Поэтому, если не будет дополнительной эскалации, дополнительного развития в том секторе, то цена, скорее всего, будет снижаться.



Также были ожидания относительно каких-то военных действий, возможных осложнений с поставками, поэтому на рынке зафиксировали максимум на уровне 92 долларов за баррель. Сейчас на рынке наблюдается снижение.

К теме! Нефть Brent начала торги в среду, 17 апреля, с ценой на уровне 89,46 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 57 центов или 0,62%.

Может ли Иран изменить политику относительно нефти и как это повлияет на рынок

Иран уже давным-давно под станциями, уже десятилетия. Иранская нефть поставляется буквально в несколько стран по сниженной цене и в основном какими-то серыми схемами как контрабанда.

Олег Гетман Экономист Поэтому, как говорят, Иран может делать все, что угодно в своей стране, он не большой игрок на мировом нефтяном рынке. Крупнейшие игроки – это США, Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Это ключевые игроки. Рынку плюс – минус все равно, что будет делать Иран.

Реальны ли новые санкции против Ирана

В то же время сложно сказать, введет ли Запад новые санкции против официального Тегерана. Кажется, Иран максимально под санкциями в контексте нефтегазового сектора. Поэтому страна продает свою нефть в Китай, немного в Индию и еще на несколько рынков. И это происходит наполовину "в серую".

Более того, Иран продает нефть тем странам, которые обычно не присоединяются к мировым санкциям. Поэтому эти две – три автократические страны спасают как Иран, так и агрессора Россию, продолжая покупать у них нефть.

Поэтому дополнительные санкции крупных стран, G7, Запада здесь вряд ли сработают, потому что эти страны-изгнанники просто спасают несколько крупных рынков, отметил Олег Гетман.

Фактор Китая и ОПЕК

Также, скорее всего, не стоит рассчитывать на изменения в политике Китая. Ведь как и иранская, так и российская нефть – это выгодно для экономики Китая. Речь идет об энергоресурсе, который можно приобрести по более низким ценам, чем могут позволить себе другие страны.

Олег Гетман Экономист И плюс, Китай политически пытается немного поддерживать другие автократические режимы, как противовес большим западным демократическим странам.

По мнению Олега Гетмана, сейчас также нельзя спрогнозировать, как может действовать ОПЕК, членом которой является Иран. По его словам, надо сначала дождаться, что будет с ситуацией на Ближнем Востоке. В частности, существуют следующие варианты:

Если эскалации не будут и цены будут падать (до 70 – 75 долларов за баррель), то ОПЕК оставит объемы добычи на том же уровне, что есть сейчас.

Если цены будут держаться достаточно высокими, то ОПЕК может даже принять решение об определенном увеличении объемов добычи нефти.

Что такое ОПЕК Это организация стран-экспортеров нефти, созданная нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, экономика которых зависит от доходов с экспорта нефти.



На сегодня в ОПЕК входит 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия. В последние годы нефтяной картель покинули несколько стран. Среди них – Ангола, Катар, Эквадор, Индонезия.

Следовательно, в настоящее время не получится ничего спрогнозировать, ведь все зависит от ряда факторов: ситуации на Ближнем Востоке, развития экономики Китая, а именно насколько быстро она будет расти. Поэтому сейчас надо немного подождать.