Почти за бесценок: Ирак заманивает трейдеров нефтью, но есть рискованное условие
Ирак резко снизил цены на нефть для своих долгосрочных покупателей. Однако ради больших скидок танкеры должны пройти через Ормузский пролив, где ситуация остается опасной из-за нового обострения между США и Ираном.
Что предлагает Ирак покупателям?
По информации государственного нефтяного трейдера SOMO, Ирак предлагает скидки к официальным ценам в размере до 33,40 доллара за баррель на свою флагманскую нефть Basrah Medium, пишет Bloomberg.
Такие скидки будут распространяться на сырье, которое загружают в этом месяце. Но ценовые уровни будут отличаться в зависимости от периода поставки в течение мая:
- Для Basrah Medium с загрузкой 1 – 10 мая скидка составит 33,40 доллара за баррель.
- Для сырья в течение остального месяца будет уже меньше – 26 долларов.
В то же время нефть Basrah Heavy предлагают с дисконтом 30 долларов ниже официальной цены.
Если покупатель согласится на майские условия SOMO, то положение о форс-мажоре не будет применяться, поскольку предложение сделано в рамках уже известных всем сторонам исключительных обстоятельств,
– говорится в документе иракского трейдера.
Отдельно на прошлой неделе SOMO также выставила на спотовый тендер, то есть быстрый аукцион, нефть марки Qaiyarah.
Почему покупать нефть в Ираке опасно?
Однако в этом соблазнительном предложении Ирана есть опасное условие. Ведь эти объемы нефти нужно загружать в портах глубоко в Персидском заливе.
То есть трейдерам придется рисковать танкерами и экипажами, чтобы добраться до дешевой нефти. Ведь из-за войны США против Ирана Ормузский пролив фактически стал непроходимым с конца февраля.
К тому же ситуация в регионе снова обострилась, а хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном пошатнулось. Обе страны нанесли новые удары в районе Персидского залива, соревнуясь за контроль над Ормузом, пишет Reuters.
В понедельник, 4 мая, США начали новую операцию, направленную на восстановление судоходства через пролив. Впоследствии компания Maersk сообщила, что автомобилевоз под флагом США смог пройти через Ормуз в сопровождении американских военных.
Это демонстрирует, что ограниченный безопасный проход в нынешних условиях возможен и частично снижает опасения относительно худшего сценария перебоев с поставками. Однако это все еще скорее единичный случай, а не полноценное открытие маршрута,
– отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
В ответ Иран атаковал цели в Персидском заливе. По сообщениям, несколько коммерческих судов подверглись ударам. Кроме того, после иранской атаки вспыхнул пожар в одном из главных нефтяных портов Объединенных Арабских Эмиратов.
Поэтому, конечно, скидки Ирака на нефть выглядят соблазнительно для трейдеров, но пока неизвестно, согласился ли кто-то рисковать попасть под обстрел в Ормузе.
Долго ли нефть будет оставаться дорогой?
В то же время эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала объяснил, что в случае затяжной войны на Ближнем Востоке цены на нефть могут продолжить расти. Однако он скептически относится к такой возможности.
Причина этого скепсиса заключается в том, что я не думаю, что война в Иране дальше будет продолжаться в таком виде, как сейчас. Когда ситуация стабилизируется и поставки нефти возобновится, показатели на бирже быстро снизятся,
– считает Корлльчук.
Важно! Во вторник, 5 мая, цены на нефть в мире несколько снизились, но все равно достигают более 100 долларов за баррель. Фьючерсы на Brent подешевели на 93 цента, или 0,8% – до 113,51 доллара за баррель. Тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 2,16 доллара, или 2%, опустившись до 104,26 доллара за баррель.
Почему Ирак распродает нефть дешево?
Ирак одним из первых в регионе начал сокращать добычу нефти еще на начальном этапе войны в Иране. Причиной стало быстрое переполнение резервных хранилищ после фактической остановки экспорта из Персидского залива.
По данным отслеживания судов Bloomberg, в апреле в южном порту Басра загрузили только два танкера, тогда как в марте их было 12. Это резкое падение объясняется тем, что пустые суда не могут зайти в Персидский залив через Ормузский пролив. В обычных условиях этот порт обрабатывает до 80 танкеров ежемесячно.
Несмотря на проблемы с морскими поставками, страна продолжает экспортировать нефть по трубопроводу в Турцию. Впрочем, такие объемы значительно ниже, чем традиционные морские перевозки через залив.