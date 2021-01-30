Национальный банк Украины зафиксировал отток инвестиций из Украины. Так, чистый отток прямых иностранных инвестиций в 2020 году составил 420 миллионов долларов.

Источник: Национальный банк Украины

В 2019 году сумма прямых инвестиций составила 5,2 миллиарда долларов.

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Инвестиции в Украину в 2020 году

Негативные реинвестированные доходы оценили в 1,2 миллиарда долларов , тогда как в 2019 году – положительные на уровне 3,3 миллиарда долларов.

, тогда как в 2019 году – положительные на уровне 3,3 миллиарда долларов. Инвестиции в акционерный капитал, кроме реинвестирования доходов, в 2020 году опустились до 833 миллионов долларов по сравнению с 1,0 миллиардами долларов за 2019 год.

по сравнению с 1,0 миллиардами долларов за 2019 год. Чистые привлечения по кредитам прямого инвестора составляли до 226 миллионов долларов, тогда как в 2019 году – 924 миллионов долларов.

Пандемия коронавируса больше повлияла на импорт товаров, который уменьшился в 2020 году на 18,1%, тогда как в 2019 году наоборот – вырос на 7,8%. В то же время экспорт упал на 4,6%, в 2019 году – вырос на 7,4%.

К слову, за первое полугодие 2020 года поток капитальных инвестиций в Украине уменьшился на треть. Все из-за кризиса, которую вызвала пандемия коронавируса. Тогда пострадали почти все отрасли, кроме почтовой, курьерской и телекоммуникационной деятельности.