Інвестори вивели з України майже пів мільярда доларів у 2020 році
Національний банк України зафіксував відтік інвестицій з України. Так, чистий відтік прямих іноземних інвестицій за 2020 рік становив 420 мільйонів доларів.
Джерело: Національний банк України
У 2019 році сума прямих інвестицій становила 5,2 мільярда доларів.
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Інвестиції в Україну у 2020 році
- Негативні реінвестовані доходи оцінили в 1,2 мільярда доларів, тоді як у 2019 році – позитивні на рівні 3,3 мільярда доларів.
- Інвестиції в акціонерний капітал, окрім реінвестування доходів, у 2020 році опустились до 833 мільйонів доларів у порівнянні з 1,0 мільярдами доларів за 2019 рік.
- Чисті залучення за кредитами прямого інвестора становили до 226 мільйонів доларів, тоді як у 2019 році – 924 мільйонів доларів.
Пандемія коронавірусу найбільше вплинула на імпорт товарів, що зменшився у 2020 році на 18,1%, тоді як у 2019 році навпаки – виріс на 7,8%. Водночас експорт впав на 4,6%, у 2019 році – зріс на 7,4%.
До слова, за перше півріччя 2020 року потік капітальних інвестицій в Україну зменшився на третину. Все через кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу. Тоді постраждали майже усі галузі, окрім поштової, кур'єрської та телекомунікаційної діяльності.
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