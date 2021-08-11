Инвестор, который работает на Уолл-стрит уже десятки лет, отметил необходимость пересмотра портфеля и диверсификации для игроков рынка. По его словам," рынки оказались в наибольшем пузыре за всю его карьеру". Рич Бернштейн также предупреждает, что на этот раз ситуация гораздо масштабнее, чем во времена пузырей доткомов и недвижимости.

Обратите внимание Инвесторам на заметку: эксперты прогнозируют рост фондовых индексов

Новый финансовый пузырь

Бернштейн убежден, что Федеральная резервная система США настолько сильно исказила финал длительной кривой, поэтому реакция рынка является максимально ожидаемой в отношении активов с длительным сроком погашения, которая в конце концов начнет жить своей жизнью. Инвестор настаивает на том, что процентные ставки этой категорий акций не будут расти, поскольку это главная ахиллесова пята этого пузыря.

Эксперт добавил, что в таких ситуациях трейдеры обращают внимание только на ограниченный круг активов, что очень недальновидно. При этом никто никогда не знает, когда наступит момент Х и пузырь лопнет. Бернштейн, который также сотрудничает с американским инвестиционным банком Merrill Lynch, советует обратить внимание на активы, которые имеют ценность в условиях инфляции:

сырьевые товары (нефть, газ, зерно),

энергия.

Известный инвестор с США предупредил о новом финансовом пузыре / Фото Unsplash

Известный инвестор уточнил, что в течение последних 6 – 12 месяцев важную роль в секторе энергетики играют трейдеры-быки. Кроме того, на Уолл-стрит ожидают полноценного возвращения биткоина после масштабного обвала. Н есмотря на все Бернштейн не считает, что рынок ждет крах . Вместо этого он делает ставку на колебания на бирже. Трейдер отметил, что рынок балансирует между переоцененными долгосрочными активами и пузырем против остального мира. По его мнению, если ликвидность быстро не исчезнет, что маловероятно, то возможность масштабного выхода на рынок медведей будет значительно менее перспективной, чем могут думать люди.