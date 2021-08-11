Інвестор, який працює на Волл-стріт вже десятки років, наголосив на необхідності перегляду портфеля та диверсифікації для гравців ринку. За його словами, "ринки опинилися в найбільшій бульбашці за всю його кар'єру". Річ Бернштейн також попереджає, що цього разу ситуація набагато масштабніша, ніж за часів бульбашок доткомів та нерухомості.

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Нова фінансова бульбашка

Бернштейн переконаний, що Федеральна резервна система США настільки сильно спотворила фінал довготривалої кривої, що реакція ринку є максимально очікуваною щодо активів з довгим терміном погашення, яка врешті-решт почне жити своїм життям. Інвестор наполягає на тому, що процентні ставки цієї категорій акцій не будуть зростати, оскільки це головна ахіллесова п'ята цієї бульбашки.

Експерт додав, що у таких ситуаціях трейдери звертають увагу лише на обмежене коло активів, що є дуже недалекоглядно. При цьому ніхто ніколи не знає, коли настане момент Х і бульбашка лопне. Бернштейн, який також співпрацює з американським інвестиційним банком Merrill Lynch, радить звернути увагу на активи, які мають цінність в умовах інфляції:

сировинні товари (нафта, газ, зерно),

енергетика.

Відомий інвестор з США попередив про нову фінансову бульбашку / Фото Unsplash

Відомий інвестор уточнив, що протягом останніх 6 – 12 місяців важливу роль у секторі енергетики відіграють трейдери-бики. Крім того, на Волл-стріт очікують повноцінного повернення біткойна після масштабного обвалу. Цікаво, що попри все Бернштейн не вважає, що на ринок чекає крах. Натомість він робить ставку на коливання на біржі. Трейдер зазначив, що ринок балансує між переоціненими довгостроковими активами та бульбашкою проти решти світу. На його думку, якщо ліквідність швидко не зникне, що малоймовірно, то можливість масштабного виходу на ринок ведмедів буде значно менш перспективною, ніж можуть думати люди.