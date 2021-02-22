Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла данные о своих инвестициях за четвертый квартал 2020 года, которые ранее скрыли. Что покупал успешный инвестор, а от чего решил избавиться, читайте на Финансы 24.

Данные компания подала в своем отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Что купил Баффет

Verizon Communications – 146,7 миллиона акций на сумму 8,62 миллиарда долларов. Эта телекоммуникационная компания занимает 6 отметку в списке портфеля Berkshire, занимая 3,19%. Акции компании покупали постепенно по цене от 54 до 62 долларов. Интересно, что по данным MarketWatch цена 21 февраля закрылась на отметке 56,45 доллара.

Chevron – 48,5 миллиона акций на сумму 4,1 миллиарда долларов. Акции энергетической компании Баффет приобрел по цене 72 – 91 доллар. И теперь они составляют 1,52% его портфеля. Эта инвестиция уже окупила себя, ведь 21 февраля акции стоили 95,8 доллара по данным MarketWatch.

Marsh & McLennan – 4,3 миллиона акций на сумму 499,3 миллиона долларов. Эта компания – страховой брокер.

Компания Berkshire увеличила свои инвестиции в сеть супермаркетов Kroger на 34%.

Во время пандемии Баффет продолжает инвестировать в фармацевтические компании, в частности в: AbbVie, Bristol-Myers Squibb и Merck & Co.

Что продал Баффет

Berkshire полностью продала такие акции:

Компании Pfizer , которая разработала вакцину от коронавируса;

, которая разработала вакцину от коронавируса; Банков JPMorgan Chase, M & T Bank, PNC Financial ;

; Золотодобывающей компании Barrick Gold. Интересно, что Баффет довольно долго был противником инвестиций в золото. Поэтому инвестировав в акции этой компании в 2020 году, сильно всех удивил.

Инвестиции, которые компания сократила

Уоррен Баффет теряет веру в акции Apple, доказательством чего является уменьшение инвестиций в компанию на 6%. Отметим, что компания Apple была и остается номером 1 в портфеле Berkshire по объему инвестиций.

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Баффет также лишился части акций: