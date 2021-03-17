Как показывает практика, женщины-инвесторы являются далеко не редким явлением. Их инвестиции, в сравнении с мужскими, как правило, порой гораздо более успешны.

Конечно, многое зависит от конкретного человека. Тем не менее, женщины обладают сразу целым рядом качеств, которые делают их весьма и весьма конкурентоспособными на финансовых рынках.

К слову Не все потеряно: 5 высокооплачиваемых профессий без высшего образования

Хорошая доходность

Согласно ряду исследований, доходность инвестиций, которую получают женщины, оказывается выше, чем у мужчин. Так, например, существуют подсчеты, исходя из которых доходность "женских инвестиций" превышает годовую доходность британского фондового индекса FTSE 100 на 1,94%, в то время как у мужчин – лишь на 0,14%. Кроме того, инвестпортфели, которые составляют женщины, зачастую оказываются более грамотными и успешным, чем у мужчин.

Известно, как минимум, несколько женщин – весьма успешных инвесторов. Это, например, Клара Ферз, которая была первой женщиной, допущенной к торгам на Лондонской фондовой бирже в 1973 году. В результате в 2001 году она возглавила эту биржу, и ее годовой оклад в 275 000 долларов в год был дополнен пакетом опционов еще на 735 000 долларов.



Клара Ферз / Фото Collaborative Divorce California

Еще один яркий пример – Салли Кравчик, одна из самых известных и успешных женщин с Уолл-стрит. В должности главы подразделения в банке Merrill Lynch, она заработала для компании, в то время испытывающей серьезные проблемы, 3,1 миллиарда долларов.



Салли Кравчик / BN24.UZ

Сильные и слабые стороны

Качества, которые присущи женщинам, зачастую помогают им делать успешные инвестиции. Это вдумчивость, развитая интуиция и некоторая "консервативность" во взглядах.

Но есть и минусы, которые мешают женщинам-инвесторам достигать больших прибылей. К ним относятся, прежде всего страх и осторожность. Многие женщины в принципе боятся начать торговать на бирже.

В результате мужчине торгуют на 45% чаще, чем женщины и в целом совершают больше сделок.

и в целом совершают больше сделок. Согласно опросам, 52% женщин сомневаются в своих способностях в сфере инвестиций.

Но в этом кроется и сильная сторона женщин. Из-за того, что они тщательно взвешивают все свои решения, они меньше ввязываются в сомнительные сделки, и их инвестиции оказываются "более взвешенными". Ну и, наконец, женщины более склонны прислушиваться к профессионалам, они охотнее обращаются к финансовым экспертам за помощью, тогда как большинство мужчин предпочитают инвестировать самостоятельно.

Куда и как вкладывать средства женщинам

Чтобы начать инвестировать на финансовых рынках, нужно в первую очередь выбрать удобную торговую платформу. Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club. Эта платформа доступна в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это позволяет управлять вашим капиталом, буквально с любого устройства с доступом в интернет.

Интересно Как купить и зарабатывать на биткоинах в Украине: простые шаги для новичка

В Libertex доступно более 250 различных финансовых инструментов:

акции известных мировых компаний;

ведущие фондовые индексы;

валюты и криптовалюты;

энергоносители;

сельскохозяйственные товары и другие инструменты.

Кроме того в Libertex есть встроенные инструменте технического анализа рынка, а также лента новостей. С их помощью можно легко выбрать наиболее интересный инструмент для вложения средств.

Если же вы не хотите самостоятельно тратить время на анализ рынка, вы всегда можете обратиться к экспертам Forex Club. Имея огромный опыт успешной торговли более 23 лет, специалисты компании готовы ответить на ваши вопросы, рассказать о том как правильно инвестировать, а также подобрать наиболее подходящий для вас инструмент для вложения денег.

Хотите успешно инвестировать? Начните вкладывать средства на финансовом рынке вместе с Libertex от Forex Club.