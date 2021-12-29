Интересная причуда истории: Илон Маск поделился собственной теорией об создателе биткоина
Источник:Forbes
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск в 2021 году способствовал как взлетам курса биткоина, так и его падениям. Он является одним из самых влиятельных инфлюэнсеров в мире криптовалют. Теперь Маск поделился своими мыслями по поводу создателя биткоина.
Пока известно, что за создание самой популярной в мире цифровой монеты стоит лицо или группа людей известная как Сатоши Накамото. Все попытки выяснить настоящее имя создателя биткоина терпели неудачу. Хотя недавно у него, возможно, отсудили 100 миллионов долларов.
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Илон Маск о создателе биткоина
Однако Илон Маск считает, что на самом деле не так уж важно, кто именно скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото, в отличие от эволюции идеи, приведшей к созданию биткоина. В этом контексте он упомянул имя криптопионера Ника Сабо, как драйвера этого процесса. Например, основатель Tesla рассказал, что можно проследить за эволюцией идей до запуска биткоина и увидеть, кто писал об этих вещах. Он также добавил, что это интересная причуда истории человечества: существование конкретной технологии, изобретатель которой полностью анонимно.
Конечно, я не знаю, кто создал биткоин. Кажется, что Ник Сабо, вероятно, больше, чем кто-либо другой, ответственен за развитие этих идей,
– рассказал Илон Маск.
Сабо наиболее известен как изобретатель одного из предшественников биткоина (Bit Gold) и цифровых смарт-контрактов, которые со временем превратились в ключевую часть блокчейна Ethereum. Ранее Сабо возражал, что он Сатоши Накамото. Исчезновение создателя биткоина вскоре после старта проекта привело к следующим последствиям:
- жарких спекуляций в течение последнего десятилетия относительно того, кто ответственен за создание цифровой монеты;
- масштабной золотой лихорадки на рынке криптовалют, результатом которой явилось создание тысяч разных монет.
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Тайна вокруг подлинного имени Сатоши Накамото помогла биткоину развиваться как независимая, децентрализованная технология. Создатели криптовалют-конкурентов, например соучредитель Ethereum Виталик Бутерин, пытались избежать их огромного влияния на свои проекты, выделив вопросы централизации.
Актуальные данные относительно состояния Маска и стоимости биткоина:
- Forbes оценивает состояние Илона Маска в 276,8 миллиарда долларов.
- По версии Bloomberg, капитал бизнесмена составляет 279 миллиардов долларов.
- Цена биткоина колеблется на уровне 47 650 долларов за монету. Максимально стоимость цифровой монеты поднималась почти до 69 тысяч долларов за штуку. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 901,23 миллиарда долларов, согласно CoinDesk.