Над президентством Трампа нависли новые подозрения – все из-за странных ставок на миллионы

Перед важными заявлениями Дональда Трампа во время его второго президентского срока трейдеры делают ставки на миллионы долларов. Правда, всплески происходят за несколько часов, а иногда и минут до публикаций сообщений в соцсетях или интервью в СМИ.

Что известно об инсайдерской торговле?

На определенную закономерность обратили внимание в BBC. Там проанализировали детали по объемам торгов на нескольких финансовых рынках, сопоставив их с некоторыми важнейшими сообщениями американского президента.

Смотрите также Война "съедает" миллиард долларов в день: сколько США уже потратили на Ближнем Востоке

Часть аналитиков видит в этом признаки незаконной инсайдерской торговли – когда ставки делают на основе информации, которая не является общедоступной. Впрочем, другие эксперты отмечают неоднозначность, ведь трейдеры могли научиться лучше прогнозировать шаги президента США.

9 марта 2026 года: "Война почти полностью завершена"

Например, через 9 дней после начала войны США и Израиля с Ираном Трамп в телефонном интервью CBS News сообщил, что конфликт "практически завершился".

Однако трейдеры отреагировали на эту информацию раньше: крупные ставки на падение цен на нефть появились на рынке еще за 47 минут до того, как заявление стало публичным. После "черное золото" действительно подешевело на 25%, а причастные заработали миллионы долларов.

23 марта 2026 года: "Полное прекращение военных действий"

Подобный инцидент произошел также 23 марта. После резких заявлений об Иране американский президент написал в Truth Social об "очень продуктивных переговорах" и возможном полном урегулировании конфликта – и это стало неожиданностью для рынка.

Однако аномальный всплеск ставок на падение цен на нефть зафиксировали на 14 минут раньше. Один из аналитиков сказал для BBC, что торги выглядели "определенно ненормальными".

9 апреля 2025 года: так называемый "День освобождения"

Случаи такой нетипичной активности заметили не только во время войны на Ближнем Востоке. Когда в апреле прошлого года Трамп объявил 90-дневную паузу во введении тарифов, большие ставки на рост фондового рынка появились раньше на 18 минут.

Справка: тогда индекс S&P 500 подскочил на 9,5% – это один из крупнейших однодневных приростов со времен Второй мировой войны.



События вызвали подозрения, поэтому сенаторы-демократы призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проверить возможное использование инсайдерской информации.

3 января 2026 года: арест Николаса Мадуро

Еще один показательный случай произошел накануне захвата президента Венесуэлы. Неизвестный пользователь сделал на платформе Polymarket ставки на устранение Николаса Мадуро, а уже на следующий день после операции США выиграл сотни тысяч долларов.

28 февраля 2026 года: удары по Ирану

Шесть учетных записей на той же платформе вместе выиграли 1,2 миллиона долларов, "предсказав" американские удары по Ирану до конкретной даты. Один из них позже также получил 163 тысяч долларов, правильно поставив на перемирие до 7 апреля.

Что говорят в Белом доме? Администрация не ответила на запрос BBC по любому из перечисленных инцидентов. Однако еще в прошлом месяце там направили своим сотрудникам внутреннее электронное письмо, в котором предостерегли не использовать инсайдерскую информацию для ставок.

Законна ли инсайдерская торговля в США?