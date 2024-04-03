Речь идет о том, что иностранные банки отказываются сотрудничать с "Норникелем". Интересно, что санкции здесь ни при чем, ведь никакие ограничения не коснулись российского холдинга.

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Мощный российский холдинг сталкивается с серьезными проблемами

Берлин сообщил, что достаточно много банков не проводят платежи и не принимают оплату за российскую продукцию. По его словам, почти все крупные кредиторы отказались от переводов в Россию.

Более того, Антон Берлин заявил, что с холдингом отказываются работать поставщики услуг, склады, порты и владельцы судов. В связи с этим российская компания вынуждена менять всю систему сбыта.

К теме! По итогам первого квартала 2023 года, 25 российских миллиардеров обогатились более чем на 18 миллиардов долларов. Больше всего состояние выросло у Андрея Мельниченко (+ 5,29 миллиарда долларов), тогда как пиковые потери зафиксировал Алишер Усманов (- 2,8 миллиарда долларов). Также добавим, что осенью 2024 года российские богачи начали активно выводить свои активы из западных стран.

Стоит добавить, что "Норникель" в 2023 году зафиксировал двукратное падение чистой прибыли. Этот показатель упал до 2,87 миллиарда долларов. Также горно-металлургическая компания сообщила о сокращении производства ключевых металлов:

никеля – на 5% до 209 тысяч тонн;

палладия – на 4% до 2,69 миллиона унций.

В результаты "Норникель" вынужден продавать металлы, предлагая скидку, хотя Берлин добавил, что так происходит якобы не всегда. Согласно его словам, часть покупателей добровольно не хотят покупать как российские металлы, так и продукцию из них. Прежде всего речь идет о европейцах. Определенная доля клиентов готова к сотрудничеству, но стремится покупать российские металлы у кого-то независимого, а не напрямую у россиян.