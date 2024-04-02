Российские миллиардеры увеличивают свои капиталы

Лучшие результаты за первые три месяца 2024 года зафиксировал соучредитель компаний Еврохим и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние выросло на 5,29 миллиарда долларов до 24,1 миллиарда долларов.

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В то же время пиковые потери понес основатель USM Holdings Алишер Усманов. Его состояние уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов до 18,3 миллиарда долларов.

К теме! Осенью 2023 года стало известно, что российские богачи начали массово выводить средства из Европы. По подсчетам Bloomberg, общая стоимость активов, которые россияне вывели из европейских стран с февраля 2022 года, составляет, минимум, 50 миллиардов долларов.

В общем десятка самых богатых россиян выглядит так:

Совладелец Норникеля Владимир Потанин (с начала 2024 года его состояние выросло на 768 миллионов долларов до 31,8 миллиарда долларов);

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+2,91 миллиарда долларов до 26,9 миллиарда долларов);

Совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон (– 747 миллионов долларов до 26,7 миллиарда долларов);

Совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (+1,79 миллиарда долларов до 26,4 миллиарда долларов);

Бенефициар компании Северсталь Алексей Мордашов (+3,75 миллиарда долларов до 24,6 миллиарда долларов);

Андрей Мельниченко (+ 5,29 миллиарда долларов до 24,1 миллиарда долларов);

Алишер Усманов (- 2,8 миллиарда долларов до 18,3 миллиарда долларов);

Михаил Прохоров (+ 1,38 миллиарда долларов до 17,1 миллиарда долларов);

Основатель Альфа-групп Михаил Фридман (+1,21 миллиарда долларов до 13,5 миллиарда долларов);

Совладелец НОВАТЭК и Сибур Геннадий Тимченко (- 1,45 миллиарда долларов до 12,7 миллиарда долларов).

Добавим, что на момент создания этого материала, в тройку самых богатых людей в мире входят Бернар Арно (230 миллиардов долларов), Джефф Безос (204 миллиарда долларов) и Илон Маск (189 миллиардов долларов).