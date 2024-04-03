Йдеться про те, що іноземні банки відмовляються співпрацювати з "Норнікелем". Цікаво, що санкції тут ні до чого, адже жодні обмеження не торкнулися російського холдингу.

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Потужний російський холдинг стикається із серйозними проблемами

Берлін повідомив, що досить багато банків не проводять платежі та не приймають оплату за російську продукцію. За його словами, майже усі великі кредитори відмовилися від переказів до Росії.

Ба більше, Антон Берлін заявив, що з холдингом відмовляються працювати постачальники послуг, склади, порти та власники суден. У зв'язку з цим російська компанія вимушена змінювати усю систему збуту.

До теми! За підсумками першого кварталу 2023 року, 25 російських мільярдерів збагатилися на понад 18 мільярдів доларів. Найбільше статки зросли в Андрія Мельниченка (+ 5,29 мільярда доларів), тоді як пікові втрати зафіксував Алішер Усманов (- 2,8 мільярда доларів). Також додамо, що восени 2024 року російські багатії почали активно виводити свої активи із західних країн.

Варто додати, що "Норнікель" у 2023 році зафіксував дворазове падіння чистого прибутку. Цей показник впав до 2,87 мільярда доларів. Також гірничо-металургійна компанія повідомила про скорочення виробництва ключових металів:

нікелю – на 5% до 209 тисяч тонн;

паладію – на 4% до 2,69 мільйона унцій.

У результати "Норнікель" вимушений продавати метали, пропонуючи знижку, хоча Берлін додав, що так відбувається нібито не завжди. Згідно з його словами, частина покупців добровільно не хочуть купувати як російські метали, так і продукцію з них. Перш за все йдеться про європейців. Певна частка клієнтів готова до співпраці, але прагне купувати російські метали в когось незалежного, а не безпосередньо у росіян.