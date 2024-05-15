В центробанке США рассказали о планах по одному из ключевых индикаторов для экономики

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл прокомментировал ситуацию с инфляцией. В частности, он объяснил, какую опцию со ставкой рассматривает регулятор.

Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США остается устойчивой. Согласно данным Trading Economics, в апреле инфляция снизилась до 3,4% с 3,5% в марте. Однако это все еще максимальный уровень для этого показателя с сентября.

Обратите внимание Обещание за 1 миллиард долларов: о чем Трамп говорил с руководителями нефтяных компаний

Что происходит в США с инфляцией

Глава Федерального резерва заявил, что американская экономика в последнее время функционирует очень хорошо, однако в первые месяцы текущего года они не фиксировали прогресса в борьбе с инфляцией. Целевой показатель для центробанка – 2% годовых.

Пауэлл заметил, что инфляция может снова вернуться к уровням, что были похожи на более низкие показатели, которые фиксировали в прошлом году. Однако он отметил, что его уверенность в этом прогнозе не так высока, как была раньше.

В США фиксируют рекордное количество банкротств . С января по апрель этот показатель вырос на 88%. Одна из главных причин – высокие процентные ставки в США.

Джером Пауэлл также подметил, что Федеральная резервная система США должна быть терпеливой и позволить ограничительной политике делать свою работу. По ставке чиновник выделил следующие моменты: