За последние несколько месяцев количество банкротств в корпоративном секторе США существенно возросло. Дело в том, что компании не слишком надеются на быстрое изменение процентных ставок в стране.

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В США всплеск корпоративных банкротств

Согласно данным S&P Global, в апреле о банкротстве заявили 66 компаний, что стало пиковым уровнем за год. Если сравнивать с данными за январь, то этот показатель вырос на 88%.

Многие корпорации из-за высоких процентных ставок были вынуждены окончательно сдаться, считают эксперты из S&P. Дело в том, что ястребиная политика центробанка была главной причиной ухудшения балансов в прошлом году. В результате выживание компаний начало зависеть от снижения стоимости заимствований.

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В начале 2024 года были ожидали, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки в марте. Однако из-за устойчивости американской экономики и данных об инфляции теперь прогнозируют снижение ставки только в декабре.

Напомним, что с июля 2023 года центробанк сохраняет ставку на уровне 5,25% – 5,50%. С другой стороны аналитики добавляют, что чем дольше ставка будет оставаться на высоком уровне, тем больше риски, что в экономике "что-то сломается".