Ситуация осложняется тем, что последствия пандемии коронавируса и меры по борьбе с ней искажают информацию, на которую обычно полагаются, чтобы отслеживать эволюцию инфляционного давления.

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Перспективы глобальной инфляции

Главный экономист Capital Economics Нил Ширинг отметил, что это касается как самих данных об инфляции , так и информации о рынках труда. Характер и масштабы этих искажений отличаются в разных странах. По его словам, проблема связана со сложностями сбора информации по ценам при локдаунах.

Если товары или услуги невозможно приобрести, поэтому статистики не могут определить их цену. Это было большой проблемой в странах Европы, ввели более жесткие ограничения, чем США,

– добавил экономист.

Поддержка во время пандемии

Правительственные программы поддержки во время пандемии усложняют процесс получения данных о рынке труда. Именно эта информация является основой для инвесторов при оценке уровней свободных мощностей, которые непосредственно влияют на инфляцию. Особенно, это актуально в США, где люди получали помощь от государства в виде страховки по безработице.

Это не только означает, что количество безработных выросло, создавая, таким образом, трение на рынке труда, но вполне возможно, что щедрые выплаты могут препятствовать работникам, потерявшим работу, искать новое место работы после того, как фирмы вновь начнут принимать на работу,

– добавил Ширинг.

Темпы инфляции в мир растут / Фото Unsplash

Динамика раз ных экономик

Дефицит, возникший из-за пандемии коронавируса, привел к тому, что цены на определенные товары и услуги существенно выросли в разных странах.

Инфляцию следует рассматривать как процесс широкомасштабного и постоянного роста цен. Это требует, чтобы совокупный спрос опережал потенциальное предложение в течение длительного периода. И, скорее всего, это материализуется в экономике, в которой параметры политики слишком свободны,

– объяснил Ширинг.

Поражает насколько мало обращали внимание на различия в контексте политических стимулов, которые присущи развитым экономикам. Вполне вероятно, что эти импульсы были настолько большими, что это затрудняет понимание реальных масштабов различий на межгосударственном уровне. Например, в Германии механизмы стимулирования экономики, направленные на сокращение спроса во время пандемии, равны 10% ВВП страны. В США этот показатель достиг отметки в 25%.

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Добавьте к этому перспективу мощного восстановления спроса в частном секторе и тот факт, что, даже с учетом искажения данных, появляется все больше данных о недостатке рабочей силы в США. Это свидетельствует о том, что риски длительного периода высокой инфляции вырастут в Штатах больше, чем в других развитых экономиках.

Сочетание всех факторов влияния создает сложную картину, чем современная поляризованная дискуссия относительно инфляции. Ширинг прогнозирует, что в течение следующих нескольких месяцев во всех странах инфляция будет идти вверх. Это является следствием роста цен на сырье и дефицита на рынке.