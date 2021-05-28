Ситуація ускладнюється тим, що наслідки пандемії коронавірусу та заходи щодо боротьби з нею спотворюють інформацію, на яку зазвичай покладаються, щоб відстежувати еволюцію інфляційного тиску.

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Перспективи глобальної інфляції

Головний економіст Capital Economics Ніл Ширінг зауважив, що це стосується як самих даних про інфляцію, так й інформації про ринки праці. Характер та масштаби цих викривлень відрізняються у різних країнах. За його словами, проблема пов'язана зі складнощами збору інформації щодо цін під час локдаунів.

Якщо товари або послуги неможливо придбати, тож статистики не можуть визначити їхню ціну. Це було значною проблемою у країнах Європи, які ввели значно жорсткіші обмеження, ніж США,

– додав економіст.

Підтримка під час пандемії

Урядові програми підтримки під час пандемії ускладнюють процес отримання даних про ринок праці. Саме ця інформація є основою для інвесторів при оцінці рівнів вільних потужностей, які безпосередньо впливають на інфляцію. Особливо, це актуально в США, де люди отримували допомогу від держави у вигляді страховки по безробіттю.

Це не тільки означає, що кількість безробітних зросла, створюючи, таким чином, тертя на ринку праці, але цілком можливо, що щедрі виплати можуть перешкоджати працівникам, які втратили роботу, шукати нове місце праці після того, як фірми знову почнуть приймати на роботу,

– додав Ширінг.

Темпи інфляції у світ зростають / Фото Unsplash

Динаміка різ них економік

Дефіцит, який виник через пандемію коронавірусу, призвів до того, що ціни на певні товари та послуги суттєво зросли в різних країнах.

Інфляцію варто розглядати як процес широкомасштабного і постійного зростання цін. Це вимагає, щоб сукупний попит випереджав потенційну пропозицію протягом тривалого періоду. І, найімовірніше, це матеріалізується в економіці, в якій параметри політики занадто вільні,

– пояснив Ширінг.

Вражає наскільки мало звертали увагу на відмінності у контексті політичних стимулів, які притаманні розвиненим економікам. Цілком ймовірно, що ці імпульси були настільки великими, що це ускладнює розуміння реальних масштабів відмінностей на міждержавному рівні. Наприклад, у Німеччині механізми стимулювання економіки, спрямовані на скорочення попиту під час пандемії, дорівнюють 10% ВВП країни. У США цей показник досягнув позначки у 25%.

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Додайте до цього перспективу потужного відновлення попиту в приватному секторі та той факт, що, навіть з урахуванням спотворення даних, з'являється все більше інформації про нестачу робочої сили в США. Це свідчить про те, що ризики тривалого періоду високої інфляції зростуть у Штатах більше, ніж в інших розвинених економіках.

Поєднання усіх факторів впливу створює складнішу картину, ніж сучасна поляризована дискусія щодо інфляції. Ширінг прогнозує, що протягом наступних кількох місяців у всіх країнах інфляція буде йти вгору. Це є наслідком зростання цін на сировину та дефіциту на ринку.

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