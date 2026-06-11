Индия накопила достаточно нефти: на сколько ее хватит
Индийские НПЗ смогли накопить много нефти. Этого количества им хватит, чтобы удовлетворить потребности предприятий как минимум до августа.
Как Индия смогла накопить нефть?
Индия смогла накопить нефть, несмотря на перебои в поставках, которые возникли в результате войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
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Индийские предприятия увеличили закупки у национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Объемы росли именно в течение последних недель.
По словам источников, нефтеперерабатывающие заводы в третьей по величине стране мира по импорту и потреблению нефти перевозят грузы сырой нефти и сжиженного нефтяного газа, входящих в состав ADNOC, путем перегрузки с судна на судно,
– указывает издание.
Как известно, сейчас ADNOC "предлагает" грузы сырой нефти из хранилищ в Фуджейре, Звезду, а также с острова Дас. СПГ, при этом, преимущественно продают из Сохара.
Увеличение этих поставок объясняется именно тем, что война на Ближнем Востоке продолжается с конца февраля. Именно с этого времени перекрыт Ормузский пролив. А этот путь – сверхважен для рынка нефти. По нему проходило примерно 20% от всех мировых поставок.
Как указывают источники торговли, государственная нефтяная корпорация Hindustan Petroleum Corp (HPCL) купила почти 4 миллиона баррелей мурбанской сырой нефти в ОАЭ. Их поставка должна состояться в августе.
На прошлой неделе HPCL приобрела 2 миллиона баррелей сырой нефти из Бразилии и Западной Африки для своего нефтеперерабатывающего завода в Раджастане мощностью 180 000 баррелей в день,
– сообщает издание со ссылкой на трейдеров.
Как Индия зависима от нефти с Ближнего Востока?
Индия была чрезвычайно зависима от поставок с Ближнего Востока. Они были прерваны именно из-за войны. Как показывает статистика, Индия импортирует более 85% сырой нефти, а до ближневосточного кризиса, около 45% этого объема было именно из указанного региона.
После того, как поставки ближневосточной нефти были прерваны, Индия начала искать альтернативу. В частности, еще в конце февраля состоялся импорт из Латинской Америки и Африки. Также происходили поставки из Саудовской Аравии.