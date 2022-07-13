Одна из мощных стран Азии закупает рекордные объемы нефти из россии: что об этом известно
Источник:Reuters
Значительная часть мира активно пытается отказаться от российской нефти и других энергоносителей. Однако не все разделяют эту позицию. В частности, одна из крупнейших стран Азии – Индия.
Импорт российской нефти Индией достиг рекордной отметки в июне 2022 года. Речь идет примерно о 950 тысячах баррелей сырья в сутки. Напомним, что россия начала полномасштабную войну с Украиной 24 февраля 2022 года.
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Индия в июне закупила рекордные объемы нефти из россии
Стоит добавить, что это примерно пятая часть от общего объема импорта Индии, которая является потребителем нефти в мире из топ-3. Нефтеперерабатывающие компании из Индии скупают сырье у государства-агрессора с существенными скидками относительно эталонной марки нефти Brent и основных сортов нефти с Ближнего Востока.
Дело в том, что некоторые западные компании и страны отказались сотрудничать с москвой в этом секторе. Главная причина такого шага – полномасштабное вторжение россии в Украину. В июне 2022 года Индия импортировала 4,8 миллиона баррелей нефти:
- Это на 3,8% меньше объема, приобретенного в мае%
- Но в то же время почти на 23% больше, чем годом ранее;
- В 2021 году импорт нефти был на низком уровне, поскольку спрос был под ударом второй мощной волны коронавируса в стране.
В целом импорт российской нефти в Индию в июне вырос на 15,5% по сравнению с маем. В то же время страна закупила объемы сырья из Ирака и Саудовской Аравии на 10,5% и 13,5% меньше соответственно. Таким образом, доля черного золота с Ближнего Востока сместилась с 59,3% до 56,5%.К теме! россия остается второй по величине среди крупнейших экспортеров нефти в Индию. Первую строчку занимает Ирак, а третью – Саудовская Аравия. Последняя страна сохраняет эту позицию второй месяц подряд.
Увеличение потребления российской нефти привело к росту ее доли в общем импорте Индии до 19,8%. В мае этот показатель равнялся 16,4%. В контексте Содружества Независимых Государств доля сырья из государства-агрессора пошла вверх до 24% с 20,3% в мае.
На момент создания этого материала, эталонная марка российской нефти Urals торгуется по цене на уровне 75,22 доллара за баррель, согласно Investing.com. За день сырье этого бренда подешевело на 6,96%.
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