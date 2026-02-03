Поставки российской нефти в Индию сокращаются: какая страна спасает Кремль

Экспорт российской нефти остаются стабильным. И это несмотря на усиление давления на нефтяную торговлю страны. Россию активно спасает его государство-союзник.

Кто сейчас активно покупает российскую нефть?

Речь идет о Китае, который снова стал крупнейшим покупателем российских баррелей нефти, о чем пишет Bloomberg.

Закупки Пекина активно растут. В то же время поставки в Индию упали до самого низкого уровня за более чем три года.

В среднем объемы составляли 3,27 миллиона баррелей в сутки за четыре недели до 1 февраля 2026 года. Как отмечают в тексте, поставки российской нефти в индийские порты продолжили сокращаться в прошлом месяце, снизившись примерно до 1,12 миллиона баррелей в сутки. Поэтому январский показатель стал самым низким с ноября 2022 года.

В свое время индийские нефтепереработчики стали спасательным кругом для российских экспортеров, принимая баррели нефти, от которых отказались европейские партнеры. Падение совпало с запретом Европейского Союза на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти.

Но препятствия для экспортеров могут стать еще более серьезными, если Индия выполнит договоренность с США, что потенциально может поставить под угрозу финансирование войны России против Украины. Согласно толкованию Дональда Трампа, соглашение предусматривает, что Вашингтон уменьшит импортные пошлины на индийские товары, а Нью-Дели, в частности прекратит закупки российской нефти.

Премьер-министр Индии не упомянул о российской нефти, обсуждая соглашение. В то же время нефтепереработчики ищут разъяснений от правительства.

В то же время снижение поставок в Индию было компенсировано ростом объемов, поступающих в Китай. В январе в китайских портах было разгружено 1,65 миллиона баррелей в сутки. Это самый большой показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный объем со времени вторжения России в Украину в 2022 году.

Танкеры, которые в последние недели простаивали вблизи Омана, основном разошлись. Большинство из них отправились в индийские порты, а два прошли через Малаккский пролив в Китай.

В то же время объем российской нефти, хранящейся в море, продолжает медленно расти, превышая 140 миллионов баррелей уже третью неделю подряд. Но дальнейших действий против "теневого флота" танкеров, перевозящих российскую нефть, не было после того, как ВМС Франции задержали танкер Grinch.

Отдельно ЕС рассматривает возможность отказаться от ценового потолка, свыше которого европейским компаниям запрещено предоставлять суда или услуги для перевозки российской нефти, в пользу полного запрета независимо от цены,

– говорится в материале.

Заметьте! Этот шаг происходит на фоне снижения уровня потолка до 44,10 доллара за баррель с 1 февраля – с 60 долларов ранее.

Что известно о позиции Индии?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти. Поэтому Соединенные Штаты снизят тарифы на индийские товары.

Но сами власти Индии не подтвердили эти заявления. В частности их не прокомментировал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Моди никоим образом не подтвердил заявление Трампе об отказе Индии от нефти России в соцсети Х.

Что еще известно о ситуации?