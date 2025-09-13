Вследствие рисков от участия в торговле с Россией, индийские импортеры российской нефти начали требовать значительных скидок. Речь идет о скидке в 10 долларов. Впрочем, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, поставки между странами продолжаются, а отказ Индии от российской нефти пока маловероятен.

Сможет ли Индия добиться скидки на российскую нефть?

В комментарии 24 Канала энергетический эксперт и кандидат технических наук Геннадий Рябцев рассказал, что российская нефть по сравнению с маркой Brent уже имеет немалую скидку из-за гораздо более низкого качества.

Читайте также Изменения ощутимы: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

А по состоянию на сегодня индийские импортеры скорее всего просят скидку от рыночной стоимости Urals.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Дело в том, что по сравнению с нынешними котировками Urals, которые где-то на уровне 55 долларов за баррель, в Индии вероятно требуют котировок на уровне 45 долларов за баррель.

Если косвенно проанализировать контракты, которые подписываются между обеими сторонами, то скорее всего индийцы получают скидку на уровне 13% от тех котировок, которые публикует российская сторона. Таким образом получается 13% от 55 долларов за баррель.

Заметьте! Рябцев добавляет, что контракты – это коммерческая тайна, а потому вряд ли кто-то из индийских представителей расскажет о скидке, которую предоставляют им россияне. В противном случае это создает неконкурентные преимущества из-за того, что не только россияне поставляют нефть в Индию.

Повлияют ли новые пошлины и санкции на нефтяные доходы России?

Как объясняет Геннадий Рябцев, россияне не собираются сокращать поставки нефти в Индию, а индийские заводы не собираются сокращать покупку российской нефти. Все то, что происходит сейчас вокруг этого вопроса, по мнению эксперта, спекуляция.

Пока нет никакой связи между пошлинами, которые ввел Трамп недавно на Индию, и объемами реализации российской нефти индийскими НПЗ. Также, этой связи не может быть и между теми санкциями, которые введет Европейский Союз с 1 января 2026 года, и ситуацией, которая сложилась по состоянию на сегодня,

– отмечает господин Геннадий.

Рябцев предполагает, что возможно кто хочет "выжать" из этого какое-то влияние на Россию, но если объективно оценивать положительные и отрицательные последствия, то, например, якобы отказ индийской стороны от закупок нефтяного сырья России не дает результатов.

Напоминаем, что в конце августа президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийские товары в размере 50% пошлин. Это было сделано для того, чтобы наказать страну за покупку российской нефти.

Кроме того, недавно Трамп предложил Евросоюзу ввести 100% пошлины на Индию и Китай за покупку странами нефти из России. Однако Европа осторожно относится к этому предложению.

Почему Индия требует скидки на российскую нефть?