Следует учитывать, что после февраля 2022 года Индия существенно усилила сотрудничество с Россией, тогда как западные покупатели воздержались от покупки нефти агрессора. Именно Индия стала одним из главных партнеров России на рынке нефти в течение этого периода.

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Почему Индия начала покупать меньше нефти в России

Однако в августе объемы импорта российской нефти в Индию упали до минимального значения за 7 месяцев. Во-первых, заводы по переработке нефти стали покупать меньше сырья из-за плановых перерывов в обслуживании на некоторых объектах.

Во-вторых, скидки на российское сырье "тают". Этот фактор влияет на экспорт нефти в Индию еще с июня, ведь объемы закупок черного золота за месяц начали уменьшаться:

Согласно данным от Kpler, в августе Индия импортировала 1,35 миллиона баррелей нефти в день из России;

из России; Для сравнения, в июле этот показатель составлял примерно 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Анонимный источник из индийского правительства ранее сообщал, что нефтеперерабатывающие заводы в стране могут ограничить объемы импорта нефти из России. Главная причина – снижение скидок привело к тому, что стоимость российских сортов нефти пересекла ценовой потолок от G7 на уровне 60 долларов за баррель.

К теме! В США считают, что ценовой потолок для российской нефти работает. Мол, Россия теряет прибыль, но продолжает экспортировать сырье, что помогает избежать нестабильности.

Кто от этого выиграет

В целом, за последний месяц лета Индия начала покупать больше нефти из Саудовской Аравии и установила максимум за многие месяцы. Этот показатель взлетел сразу на 63%, по данным Refinitiv. Kpler добавляет, что рост за месяц составил 303 тысячи баррелей, достигнув 825 тысяч баррелей в сутки.

Также следует учитывать, что в следующие два месяца ожидают роста спроса на нефть в Индии в связи с запланированными фестивалями. По мнению аналитика из Refinitiv, это может привести к еще большим объемам экспорта нефти с Ближнего Востока. К тому же существует вероятность, что Индия начнет закупать дополнительные баррели в США, поскольку страны ОПЕК проводят политику уменьшения объемов добычи сырья.