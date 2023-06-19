Индия увеличила импорт нефти

Исполнительный директор индийской государственной компании Indian Oil Винод Кумар сообщил, что доля российского импорта сырой нефти в Индию за прошлый год увеличилась в 10 раз и продолжает расти.

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Доля российского импорта сырой нефти, составлявшая менее 2% в 2021 году, увеличилась в десять раз и составляет около 20% в общем объеме закупок сырой нефти в Индии. В случае с Indian Oil скачок в российском импорте более значителен: с 0,1% в 2021 году до 21,5% в 2022 году. И я ожидаю, что за текущий год, то есть 2023, цифры будут на уровне 30%,

– рассказал он.

Напомним! Индия является третьей страной в мире по размеру импорта нефти.

В связи с санкциями, введенными странами Запада против России, она переориентировала свой нефтяной потенциал на страны Востока. В настоящее время основными импортерами являются Китай и Индия. В мае высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что нефтепереработчики из этих стран покупают сырую нефть, а затем перерабатывают ее в топливо и продают в Европу.

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