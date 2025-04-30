Курс доллара к индийской рупии

Индийская рупия подорожала до пикового уровня за 5 месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Валюта дорожает на фоне ряда важных сигналов.

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Во-первых, рупия дорожает из-за возобновления притока капитала на фондовый рынок Индии. Во-вторых, на рынок валют влияют ожидания относительно нового торгового соглашения с США. Еще один фактор влияния – это ослабление позиций доллара США на рынке.

Для примера, напомним, что за первые 100 дней Трампа на посту президента США доллар подешевел примерно на 9%. Это худший результат американской валюты за более чем 50 лет. Добавим, что доллар, как правило, в последние десятилетия демонстрировал рост за первые 100 дней нового президента США в должности.

Индийская рупия растет в цене даже несмотря на эскалацию отношений с Пакистаном. В общем валюта Индии подорожала на 0,9% до 84,47 доллара. На момент создания этого материала, курс колеблется на уровне 84,61 рупии за доллар. С начала 2025 года курс доллара к рупии упал более чем на 1,3%, по данным Google Финансы.