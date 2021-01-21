Главные индексы США обновили свои исторические максимумы в день инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. Последний раз торги Dow Jones и S&P 500 били рекорды еще в 1985 году.

Почему индексы выросли

Инвесторы положительно отреагировали на события в США. Они надеются от нового главы Белого дома фискальных стимулов и в поддержку пострадавшей в результате пандемии экономике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Интересно Байден обнародовал пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов: детали

"Я не уверен, что сам день инаугурации сделал много, но безусловно на рынки повлияло ожидания более триллиона стимулов", – сказал аналитик инвестиционной стратегии компании Baird Росс Мэйфилд.

Кроме этого, на индексы повлияли скачок акций Netflix и рост других технологических компаний. Так, акции Netflix в среду, 20 января, подорожали на 17%, ведь накануне количество ее подписчиков превысило 200 миллионов человек. Инвесторы считают, что стриминг компании наряду с другими технологическими компаниями остаются явными победителями на фоне распространения пандемии COVID-19.

Новые показатели

► S&P 500 та Dow Jones

Индекс S&P 500 SPX, по данным Dow Jones Market Data, в среду вырос на 1,4% – к 3 851,85 пункта. В то же время Dow Jones подскочил на 0,8% и достиг отметки в 31 188,38 пункта.

Рекордный прыжок S&P 500 / Графика Dow Jones Market Data

►Nasdaq Composite

Исторический максим обновил и индекс Nasdaq Composite. Он вырос на 2% и составил 13 457,25 пункта.



Показатели Nasdaq Composite / Графика Dow Jones Market Data

Первые шаги Джо Байдена в экономике

Пандемия коронавируса сильно ударилапо экономике не только США, но и всего мира. Поэтому администрация Байдена направила в Конгресс новый план, который дожен улучшить ситуацию. Он прежде всего предусматривает выделение средств на оживление экономики, а также поддержку среднего класса. На каждое домохозяйство Байден планирует выделить 2 тысячи долларов.

Новый президент также решит вопрос с нефтепроводом "Кистоун" – его не будут строить. Это вызвало определенное недовольство со стороны энергетического бизнеса, однако большинство населения воспринимают такое решение вполне положительно.

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