Головні індекси США оновили свої історичні максимуми в день інавгурації новообраного президента США Джо Байдена. Востаннє торги Dow Jones і S&P 500 били рекорди ще у 1985 році.

Чому індекси виросли

Інвестори позитивно відреагували на події в США. Вони надіються від нового очільника Білого дому фіскальних стимулів та на підтримку постраждалій в результаті пандемії економіці. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Цікаво Байден оприлюднив пакет стимулів на суму 1,9 трильйона доларів: деталі

"Я не впевнений, що сам день інавгурації зробив багато, але безумовно на ринки вплинуло очікування більше ніж трильйона стимулів", – сказав аналітик інвестиційної стратегії компанії Baird Росс Мейфілд.

Окрім цього, на індекси вплинули стрибок акцій Netflix і зростання інших технологічних компаній. Так, акції Netflix в середу, 20 січня, подорожчали на 17%, адже напередодні кількість її передплатників перевищила 200 мільйонів людей. Інвестори вважають, що стрімінгові компанії поряд з іншими технологічними компаніями залишаються явними переможцями на фоні поширення пандемії COVID-19.

Нові показники

► S&P 500 та Dow Jones

Індекс S&P 500 SPX, за даними Dow Jones Market Data, у середу виріс на 1,4% – до 3 851,85 пункту. Водночас Dow Jones підстрибнув на 0,8% і досягнув позначки у 31 188,38 пункту.



Рекордний стрибок S&P 500 / Графіка Dow Jones Market Data

►Nasdaq Composite

Історичний максим оновив й індекс Nasdaq Composite. Він виріс на 2% і склав 13 457,25 пункту.



Показники Nasdaq Composite / Графіка Dow Jones Market Data

Перші кроки Джо Байдена в економіці

Пандемія коронавірусу сильно вдарила по економіці не лише США, але й усього світу. Тому адміністрація Байдена спрямувала до Конгресу новий план, який має покращити ситуацію. Він насамперед передбачає виділення коштів на пожвавлення економіки, а також підтримку середнього класу. На кожне домогосподарство Байден планує виділити 2 тисячі доларів.

Новий президент також розв'яже питання з нафтопроводом "Кістоун" – його не будуватимуть. Це викликало певне невдоволення з боку енергетичного бізнесу, однак більшість населення сприймають таке рішення цілком позитивно.