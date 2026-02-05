Индексация пенсий: как могут вырасти выплаты пенсионеров в марте 2026 года

Ежегодно в марте в Украине проводят индексацию пенсий, учитывая уровень инфляции и рост заработной платы. Однако повышают только базовую сумму, без возможных доплат.

Какой может быть индексация пенсий?

Точный показатель индексации пенсий определят в феврале, когда будут обнародованы данные по инфляции и зарплат, поэтому пока точные данные неизвестны, передает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.

Правительство не спешит называть процент индексации пенсий в 2026 году. Однако предварительные расчеты показывают, что она может составить от 11,97% до 14,6%. Они учитывают:

прогнозы; Национального банка Украины;

предварительную статистику по динамике роста заработных плат.

Стоит знать! В 2025 году в Украине провели индексацию пенсий с коэффициентом 11,5%.

Какую сумму пенсии будут пересчитывать?

Впрочем, уже сейчас можно сказать, какой части пенсии коснется индексация:

Повышать будут только ту сумму, которую вычисляют по формуле Пенсионного фонда.

По факту размер выплат для пенсионеров могут повышать различные доплаты, которые назначают отдельным категориям. В частности, речь идет о возрастных надбавках.

Заметьте! Ожидается, что Кабмин не назначит индексацию пенсионных выплат украинцев, которые только недавно вышли на пенсию. То есть часть пенсионеров может не получить дополнительных выплат к пенсии или же идти в суд, чтобы отстоять право на перерасчет.

Компенсирует ли индексация рост зарплат?

При выходе на пенсию Пенсионный фонд рассчитывает выплаты по специальной формуле. Перемножают:

среднюю зарплату за три года;

соотношение зарплаты пенсионера к средней;

1% и на стаж в годах.

Однако средняя зарплата ежегодно растет, поэтому и нужна индексация пенсионных выплат.

При перерасчете среднюю зарплату за последние три года увеличивают на коэффициент индексации. Его определяют:

сумма от половины инфляции прошлого года;

половина от среднего за три года темпа роста зарплат

Однако, как показывает реальность, индексация все равно не успевает за ростом зарплат.

Важно! Главная причина того, что перерасчет не компенсирует рост заработных плат заключается в том, что она не применяется в течение первых трех лет после начисления пенсии.

Какая пенсия в 2026 году?

Напомним, что размер пенсии в 2026 году в Украине изменился, сообщили в Пенсионном фонде. Это связано с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В частности, изменились максимальные и минимальные выплаты:

Минимальная пенсия для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, составляет 2 595 гривен .

. Максимальная пенсия составляет 25 950 гривен.

Заметьте! Максимальный размер пенсий не может быть больше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, кроме спецпенсий.

Как оформить пенсию в 2026 году?