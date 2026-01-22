Индексации не будет: какие пенсионеры останутся без повышения в 2026 году

Ежегодно в Украине проводят индексацию пенсионных выплат. Однако в марте 2026 года некоторым украинцам могут не пересчитать пенсии.

Кому не проведут индексацию в марте?

В частности индексация уже запланирована в этом году на 1 марта, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

Читайте также Украинцев ждут обновления по соцпомощи и пенсиям: как планируют начислять выплаты

Однако некоторые категории пожилых людей останутся без перерасчета. К ним относятся:

Украинцы, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет. Дело в том, что их пенсионные выплаты уже рассчитаны с учетом актуальных показателей зарплаты. А правительство стремится актуализировать "более старые пенсии". Пожилые люди, которые получают специальные пенсионные выплаты. К ним относятся судьи, прокуроры. Или, например, чернобыльцы и другие льготники. Порядок повышения пенсий таким лицам определяется отдельными законами, а не общей ежегодной индексацией.

Напомним! Индексация будет касаться именно базовой части пенсии. То есть она не учитывает различные надбавки и доплаты.

Также индексацию пенсий не проводят работающим пенсионерам. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Однако перерасчет все же возможен – для этого пенсионер или пенсионерка подія соответствующее заявление. Этот перерасчет разрешено делать раз в два года.

Такой перерасчет пенсий проводится:

с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом, если соответствующее заявление со всеми необходимыми документами подано им до 15 числа включительно;

с первого числа следующего места, если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.

Обратите внимание! Пенсионерам, которые работают, пенсия пересчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы.

Что еще следует знать о пенсиях в Украине?