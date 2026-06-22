Финансовый обвал в России: индекс Московской биржи упал до минимума за три года

В понедельник, 22 июня, индекс Московской биржи обвалился до минимума с марта 2023 года, достигнув отметки в 2330 пунктов. Именно он является одним из главных индикаторов российского фондового рынка.

Как упал индекс Московской биржи

По состоянию на 13:30 индекс Московской биржи упал до 2368,56 пункта, потеряв -2,1%, как свидетельствуют торговые данные.

Позже он несколько отыгрался, скорректировавшись до отметки 2372,48 пункта (-2%).

Однако впоследствии в ходе торгов индекс просел почти на 4% — до 2330,2 пункта. Это стало его минимальным уровнем с 17 марта 2023 года.

Аналитики отмечают, что российский фондовый рынок находится под давлением сразу нескольких факторов, которые и спровоцировали такое падение:

В частности, инвесторы ожидают более мягкого, чем прогнозировалось, снижения ключевой ставки Банком России.

Геополитическая напряженность из-за войны против Украины сохраняется.

А цены на нефть после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном снизились. В частности, фьючерсы на Brent опустились до 79,3 доллара за баррель.

В таких условиях инвесторы не спешат активизироваться на рынке.

Какие акции упали больше всего

В таких условиях в понедельник обрушились акции десятков российских компаний. Больше всего просели акции ЦИАН, российской компании по размещению объявлений о недвижимости — до 12%.

Среди остальных падение было менее значительным:

"Русал" — минус 4%;

"Северсталь" — минус 3,8%

"Газпром" — минус 3,7%;

"Роснефть" — минус 3,4%;

"Аэрофлот" – минус 3,3%.

Фото: Падение акций российских компаний / 24 Канал

Таким образом, падение индекса Мосбиржи свидетельствует о нестабильности на российском финансовом рынке. В частности, слабая инвестиционная активность и колебания цен на нефть подрывают доверие инвесторов и затрудняют приток капитала. В итоге это создает дополнительное давление на финансовую систему России.

Напомним, всего несколько дней назад, 18 июня, акции энергетических компаний России продемонстрировали значительное падение. Например, акции "Роснефти" упали на 2,54%, а "Газпрома" — на 2,01%.