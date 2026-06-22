Финансовый обвал в России: индекс Московской биржи упал до минимума за три года
В понедельник, 22 июня, индекс Московской биржи обвалился до минимума с марта 2023 года, достигнув отметки в 2330 пунктов. Именно он является одним из главных индикаторов российского фондового рынка.
Как упал индекс Московской биржи
По состоянию на 13:30 индекс Московской биржи упал до 2368,56 пункта, потеряв -2,1%, как свидетельствуют торговые данные.
Позже он несколько отыгрался, скорректировавшись до отметки 2372,48 пункта (-2%).
Однако впоследствии в ходе торгов индекс просел почти на 4% — до 2330,2 пункта. Это стало его минимальным уровнем с 17 марта 2023 года.
Аналитики отмечают, что российский фондовый рынок находится под давлением сразу нескольких факторов, которые и спровоцировали такое падение:
- В частности, инвесторы ожидают более мягкого, чем прогнозировалось, снижения ключевой ставки Банком России.
- Геополитическая напряженность из-за войны против Украины сохраняется.
- А цены на нефть после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном снизились. В частности, фьючерсы на Brent опустились до 79,3 доллара за баррель.
В таких условиях инвесторы не спешат активизироваться на рынке.
Какие акции упали больше всего
В таких условиях в понедельник обрушились акции десятков российских компаний. Больше всего просели акции ЦИАН, российской компании по размещению объявлений о недвижимости — до 12%.
Среди остальных падение было менее значительным:
- "Русал" — минус 4%;
- "Северсталь" — минус 3,8%
- "Газпром" — минус 3,7%;
- "Роснефть" — минус 3,4%;
- "Аэрофлот" – минус 3,3%.
Фото: Падение акций российских компаний / 24 Канал
Таким образом, падение индекса Мосбиржи свидетельствует о нестабильности на российском финансовом рынке. В частности, слабая инвестиционная активность и колебания цен на нефть подрывают доверие инвесторов и затрудняют приток капитала. В итоге это создает дополнительное давление на финансовую систему России.
Напомним, всего несколько дней назад, 18 июня, акции энергетических компаний России продемонстрировали значительное падение. Например, акции "Роснефти" упали на 2,54%, а "Газпрома" — на 2,01%.