Индекс эспрессо: вот, что укажет вам на пробелы в бюджете

Индекс эспрессо это интересный показатель. Он указывает на то, какая средняя стоимость такого кофе в каждом месте или стране. Фактически, этот показатель демонстрирует уровень инфляции, стоимость жизни и покупательную способность.

Какой индекс эспрессо в Украине?

По состоянию на декабрь 2025 года, средняя стоимость эспрессо в Украине – 41 гривна, сообщает Опендатабот.

Читайте также Работает ли формула 50-30-20 в Украине: как управлять деньгами и не тратить лишнего

Обратите внимание! За 2025 год стоимость эспрессо в Украине в среднем выросла на 17%.

Всего почти в 2 раза поднялась цена на эспрессо с начала полномасштабной. Дороже всего сейчас эспрессо на Львовщине, а дешевле всего можно насладиться кофе на Хмельнитчине,

– отмечает сервис.

Фактически, индекс эспрессо также может показать сколько лишние расходы съедают из вашего бюджета. Такой тип покупок еще часто называют невидимыми, сообщает "Гаразд".

Явление накопления значительного количества небольших расходов еще называют эффектом латте. В чем его суть:

вы совершаете значительное количество маленьких трат;

из них накапливается большая сумма, которую можно правильно вложить.

То есть, на самом деле вы можете откладывать деньги даже из небольшого бюджета. Однако не замечаете как эти средства тратятся на разного рода мелочи и в конце – остаетесь без накоплений и еще и с "дыркой" в кошельке.

Как рассчитать такие лишние расходы на примере кофе:

эспрессо стоит в среднем 41 гривну;

если пить его 3 раза в неделю, получится 123 гривны;

в месяц эта сумма составляет – 492 гривны, в год – 5 904 гривны.

Как контролировать расходы?