Какова сейчас ситуация в бюджете России?

Кремль пытается покрыть такой стремительный дефицит различными путями, сообщает СВРУ.

Один из самых показательных эпизодов – перенос запрета на ставки в букмекерских конторах для недееспособных, несовершеннолетних и должников. Казалось бы, элементарная мера социальной защиты. Но Минфин прямо признал: его внедрение грозит потерей до 27 миллиардов рублей налоговых поступлений и еще 14 миллиардов – целевых отчислений на спорт,

– указывает украинская разведка.

И это лишь один такой пример. Сейчас, например, российское правительство должно проработать введение windfall tax. Это им поручил лично Путин.

Суть в том, что этот налог на сверхприбыль, за 2025 год планируют рассчитывать по ставке 20%, сообщает Bloomberg. Аналогичный сбор в 2021 – 2023 годах принес российскому бюджету – 318,8 миллиарда рублей.

Кроме поиска путей для поступлений, Кремль усиливает надзор за финансовым сектором. Например, теперь налоговики смогут получить автоматический доступ к данным Центробанка о ряде физлиц. Речь идет о гражданах с доходами от 2,4 миллиона рублей.

Центробанк, в свою очередь, будет обязываться "выявлять любые аномалии". Где проходит граница между налоговым администрированием и тотальной слежкой, вопрос риторический,

– указывает украинская разведка.

