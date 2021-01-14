У США оголосили другий імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу через заклики штурмувати Капітолій США 6 січня. Однак, на щастя, це ніяк не відбилось на фондовому ринку.

Це було найшвидше голосування щодо оголошення імпічменту в історії США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Що відомо про імпічмент Трампу

13 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Дональду Трампу. Окрім демократів, за усунення Трампа від посади виступили також 10 республіканців.

Далі справа за Сенатом, де мають проголосувати щонайменше дві третини усіх сенаторів. Однак навіть у разі ухвалення процедури, встигнути зробити це до інавгурації новообраного президента Джо Байдена – не вдасться.

Це вже друга спроба демократів провести Трампу імпічмент. Перша була у 2019 році, коли очільника Білого Дому звинуватили у тиску на Президента України Володимира Зеленського.

Як події в США відбились на ринку

У середу, 13 січня, до голосування Конгресу, торгівля на фондових ринках США була спокійною. Так, індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впав всього на -0,03%, а індекси S&P 500 (SPX) і Nasdaq Composite (COMP закрилися в позитивній території, додавши +0,23% і +0,43%.

Такі познаки ще раз стверджують, що настрої ринку фактично не залежать від подій у світі. Звісно, що вплив подекуди є, однак ціну в результаті визначають учасники ринку, а їх відношення до тієї чи іншої події і реакцію на нього передбачити можна далеко не завжди.

Як інвестори ставляться до Байдена

"Очевидно, що імпічмент – це недобре для країни з будь-яким президентом. Але я також думаю, що ринок врівноважує те, що означає цей імпічмент – прихід нової адміністрації і надія на нові стимули", – сказав головний ринковий стратег TD Ameritrade Джей Кінахан в інтерв'ю MarketWatch.

Водночас деякі інвестори сподіваються, що Джо Байден зможе реалізувати свої амбітні плани, і вірять, що правління Дональда Трампа закінчиться через тиждень, незалежно від імпічменту.

Основні плани адміністрації Байдена на сьогодні добре зрозумілі ринком та політикою,

сказав директор з торгівлі та інвестування продукту Кріс Ларкін.

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