Імпічмент Дональду Трампу: як реагують інвестори та ринок
У США оголосили другий імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу через заклики штурмувати Капітолій США 6 січня. Однак, на щастя, це ніяк не відбилось на фондовому ринку.
Це було найшвидше голосування щодо оголошення імпічменту в історії США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Що відомо про імпічмент Трампу
- 13 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Дональду Трампу. Окрім демократів, за усунення Трампа від посади виступили також 10 республіканців.
- Далі справа за Сенатом, де мають проголосувати щонайменше дві третини усіх сенаторів. Однак навіть у разі ухвалення процедури, встигнути зробити це до інавгурації новообраного президента Джо Байдена – не вдасться.
- Це вже друга спроба демократів провести Трампу імпічмент. Перша була у 2019 році, коли очільника Білого Дому звинуватили у тиску на Президента України Володимира Зеленського.
Як події в США відбились на ринку
У середу, 13 січня, до голосування Конгресу, торгівля на фондових ринках США була спокійною. Так, індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впав всього на -0,03%, а індекси S&P 500 (SPX) і Nasdaq Composite (COMP закрилися в позитивній території, додавши +0,23% і +0,43%.
Такі познаки ще раз стверджують, що настрої ринку фактично не залежать від подій у світі. Звісно, що вплив подекуди є, однак ціну в результаті визначають учасники ринку, а їх відношення до тієї чи іншої події і реакцію на нього передбачити можна далеко не завжди.
Як інвестори ставляться до Байдена
"Очевидно, що імпічмент – це недобре для країни з будь-яким президентом. Але я також думаю, що ринок врівноважує те, що означає цей імпічмент – прихід нової адміністрації і надія на нові стимули", – сказав головний ринковий стратег TD Ameritrade Джей Кінахан в інтерв'ю MarketWatch.
Водночас деякі інвестори сподіваються, що Джо Байден зможе реалізувати свої амбітні плани, і вірять, що правління Дональда Трампа закінчиться через тиждень, незалежно від імпічменту.
Основні плани адміністрації Байдена на сьогодні добре зрозумілі ринком та політикою,
сказав директор з торгівлі та інвестування продукту Кріс Ларкін.
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