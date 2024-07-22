Олег Гороховский добавил, что первые компании уже получили доступ к сервису для предприятий. По его словам, mono бизнес – это банкинг для сознательного и прозрачного бизнеса, который делает ставку на эффективность.

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Monobank запустил новый сервис для бизнеса

Гороховский в заметке указал, что mono бизнес – это сервис, благодаря которому бизнесы могут получить такие услуги:

полностью дистанционное открытие счета;

бесплатные платежи на счета любых банков и единый тариф 1000 гривен в месяц;

12% (зависит от учетной ставки НБУ) годовых на остаток средств от 100 тысяч гривен в течение дня;

единое приложение mono, в котором и личная карта, и бизнес, а также простой веб-кабинет;

прозрачный финансовый мониторинг;

игра "Косынка" для бухгалтеров.

К теме! В 2024 году украинский Monobank во второй раз вошел в рейтинг лучших финтех-компаний мира, который ежегодно составляют специалисты из издания CNBC совместно с компанией по исследованию рынка Statista. Это единственный представитель Украины в рейтинге.

Соучредитель Monobank добавил, что история кредитора начиналась с одной кредитной карты, поэтому команда даже не рассматривала вариант сотрудничества с бизнесами, предоставлять услуги эквайринга, покупку частями и для ФЛП, но на практике это направление удается достаточно неплохо развивать. Гороховский добавил, что инструментами кредитора уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия.