Ім'я підприємця, який створив Hamster Kombat, – Едуард Гуринович. Він спеціалізується на IT.

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Що варто знати про Hamster Kombat

На своїй сторінці у телеграм Гуринович повідомив, що він та його команда стали ексклюзивними партнерами гри в у Росії. Вони відповідають за роботу з місцевим прихильниками гри та продаж реклами для російського регіону. Крім того, російські ЗМІ раніше повідомляли, що 30 травня він подав заявку в Роспатент, аби зареєструвати словосполучення "Hamster Kombat".

До теми! Російський бізнесмен входить до російського рейтингу Forbes "30 до 30".

Про російське коріння Hamster Kombat повідомляли ще кілька місяців тому. У травні 24 Канал оприлюднив детальний матеріал про гру Hamster Kombat, яка стала надзвичайно популярною в Україні. Зокрема, йдеться про те, що ця гра має російський домен – RU-CENTER. Для розуміння RU-CENTER Group була частиною російського мультимедійного холдингу РБК, а її штаб-квартира розташована в Москві.

Для українців ця гра має серйозну небезпеку. Перш за все йдеться про те, що у Росії діє вимога до компаній зберігати персональні дані користувачів у базах даних, що розташовані на території країни. Доступ до цих даних можуть отримати Роскомнагляд або російські силовики. Йдеться про дзвінки, контакти, фотографії, голосові записи, локації, файли та документи.