Онлайн-игра появилась 24 марта. Разработчики сообщили, что менее, чем за две недели количество пользователей пересекло отметку в 1 миллион пользователей. На сегодня уже речь идет о более 100 миллионов пользователей, однако определить точное количество по факту невозможно, пишет "Экономическая правда".

Стоит внимания Худшие инвестиции среди стран G7: сколько потеряла Великобритания

Что известно о Hamster Kombat

Игра Hamster Kombat делает ставку на желании людей получить легкие деньги, а также является частью криптопроекта, который предлагает пользователям зарабатывать виртуальные монеты, которые в будущем должны обменять на реальные средства.

Кроме того, чтобы иметь успехи в этой игре нужно заходить в нее ориентировочно каждые 3 часа, а играть нужно буквально каждый день. В то же время никто не знает, каким будет курс обмена для монет из игры на цифровые. Более того, для того, чтобы это понять нужно, чтобы игра вышла на криптобиржу.

К теме! Модель онлайн-игры максимально проста: жмешь на хомяка – получаешь монету. Не требуется никаких вложений от игроков.

Игру создали в блокчейн-сети Telegram – The Open Network (TON). Доступ к Hamster Kombat можно получить только через Telegram-бота. В то же время узнать точное количество пользователей игры просто невозможно. Одна из причин – создание целых ферм, которые с помощью нескольких смартфонов одновременно давят на хомяка.

При чем здесь Notcoin

Важно добавить, что одна из причин столь стремительного взлета игры – это успех довольно похожего проекта Notcoin, который связан с Telegram. Это также игровой проект, который разработали в экосистеме TON. Пользователи также получать виртуальные монеты, которые затем конвертировали в токены.

Однако Notcoin уже вышел на криптобиржу, а пользователи смогли обменять свои монеты на настоящие токены. Кроме того, монета стремительно растет в цене. В частности, в начале июня, стало известно, что токен всего за неделю подорожал почти на 300%.

Кто стоит за Hamster Kombat

Сообщают, что игру Hamster Kombat создал россиянин. Источники называют IT-предпринимателя Эдуарда Гуриновича. Бизнесмен, для примера, входит в российский рейтинг Forbes "30 до 30", информирует LIGA.net.

Также известно, что он является основателем российских проектов CarPrice (онлайн-аукцион подержанных авто) и CarMoney (кредитование под залог авто). Кроме того, 24 Канал писал, что на сайте игры нет информации о разработчиках.

Однако благодаря сервису who.is, который предоставляет информацию о регистрации домена, удалось обнаружить, что хостингом сайта игры является RU-CENTER, крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен.