Илон Маск известен своими неоднозначными сообщениями и конспирологическими теориями в твиттере. Например, несколько раз бизнесмен делал скандальные заявления и об Украине.

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Маск готов терять деньги

В последний раз он подверг критике известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, заявив что он хочет разрушить цивилизацию. Добавим, что Bloomberg оценивает личный капитал известного сторонника концепции открытого общества в 8,5 миллиарда долларов.

После этого основатель компаний Tesla и SpaceX в разговоре с CNBC заявил, что его не волнует реакция на его сообщения в твиттер. Он не готов меняться даже если это отпугивает потенциальных покупателей электрокаров или рекламодателей для Twitter.

Я буду говорить то, что хочу. И даже если это означает такие последствия как потеря денег, то пусть так будет,

– подчеркнул миллиардер.

На сегодняшний день на капитал Илона Маска может напрямую влиять динамика акций производителя электромобилей Tesla. Это единственная из его компаний, имеющая статус публичной. Личное состояние бизнесмена Bloomberg оценивает в 166 миллиардов долларов и входит в тройку самых богатых людей мира.