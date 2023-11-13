Что произошло

В эти выходные Джордж Мак опубликовал анализ вопроса, который американский инвестор Уоррен Баффет когда-то поставил студентам в университете Джорджии: "Если бы вы могли инвестировать в друга и получать 10% от его дохода до конца жизни — кого бы вы выбрали?".

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В ответ на сообщение руководитель Tesla и SpaceX, а также владелец X Илон Маск написал:

Жаль, что он не инвестировал в Tesla, когда она стоила 0,1% от сегодняшней стоимости.

Речь идет о том, что компания Баффета Berkshire Hathaway могла бы уложиться в Tesla, когда ее стоимость составляла менее 700 миллионов долларов. На момент создания этого материала рыночная капитализация компании Маска составила 682 миллиарда долларов на закрытии торгов.

Важно! Если бы Баффет ранее инвестировал 70 миллионов долларов за 10% долю, эта позиция сегодня имела бы стоимость примерно в 1000 раз больше. А это около 70 миллиардов долларов.

В конце 2008 года Berkshire Hathaway могла приобрести долю в Tesla за менее чем 200 миллионов долларов. Два года спустя компанию оценили примерно в 2 миллиарда долларов. А в ноябре 2021 года его рыночная капитализация достигла пика — более 1,2 триллиона долларов.

Баффет не ставил на Маска

Баффет и его команда вложили 232 миллиона долларов у китайского производителя электромобилей BYD в 2008 году. Эта ставка выросла стоимостью до более чем 7 миллиардов долларов к началу 2021 года, и Berkshire сняла более 1 миллиарда долларов прибыли в последние месяцы.

Маск неоднократно высказывался по поводу такого решения Баффета, ведь в разные Tesla нуждалась вложений и была на грани банкротства во время финансового кризиса.