Что произошло
В эти выходные Джордж Мак опубликовал анализ вопроса, который американский инвестор Уоррен Баффет когда-то поставил студентам в университете Джорджии: "Если бы вы могли инвестировать в друга и получать 10% от его дохода до конца жизни — кого бы вы выбрали?".
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В ответ на сообщение руководитель Tesla и SpaceX, а также владелец X Илон Маск написал:
Жаль, что он не инвестировал в Tesla, когда она стоила 0,1% от сегодняшней стоимости.
Речь идет о том, что компания Баффета Berkshire Hathaway могла бы уложиться в Tesla, когда ее стоимость составляла менее 700 миллионов долларов. На момент создания этого материала рыночная капитализация компании Маска составила 682 миллиарда долларов на закрытии торгов.
В конце 2008 года Berkshire Hathaway могла приобрести долю в Tesla за менее чем 200 миллионов долларов. Два года спустя компанию оценили примерно в 2 миллиарда долларов. А в ноябре 2021 года его рыночная капитализация достигла пика — более 1,2 триллиона долларов.
Баффет не ставил на Маска
Баффет и его команда вложили 232 миллиона долларов у китайского производителя электромобилей BYD в 2008 году. Эта ставка выросла стоимостью до более чем 7 миллиардов долларов к началу 2021 года, и Berkshire сняла более 1 миллиарда долларов прибыли в последние месяцы.
Маск неоднократно высказывался по поводу такого решения Баффета, ведь в разные Tesla нуждалась вложений и была на грани банкротства во время финансового кризиса.